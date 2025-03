Vyriausybė nepalaiko siūlymo stabdyti baudų išieškojimą

Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė tai numatančiai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos išvadai, pasak kurios, toks siūlymas kelia rizikų.

„Tokia nuostata galėtų sudaryti sąlygas vilkinti baudų mokėjimą ar net išvengti atsakomybės, o tai susilpnintų konkurencijos taisyklių laikymosi kontrolę“, – teigė ministerija.

Pasak jos, daugelyje Europos Sąjungos valstybių konkurencijos institucijų skirtos baudos išieškomos nepaisant teisinio ginčo – įmonė gali sprendimą skųsti teismui, tačiau tai automatiškai nesustabdo baudos mokėjimo.

Be to, ir dabar teismai gali atidėti baudos mokėjimą arba sustabdyti tarybos nutarimo vykdymą, o jei įmonės negali sumokėti baudos per tris mėnesius, jai suteikiama galimybė pateikti finansinę garantiją ar laidavimo draudimą.

„Tai leidžia laikinai sustabdyti baudos mokėjimą ir apsaugo verslą nuo neproporcingų pasekmių“, – teigia ministerija.

Ministerija pateikė Vyriausybei išvadą dėl Konkurencijos įstatymo pakeitimų, kuriais siūloma suteikti tarybai papildomų funkcijų – galimybę stabdyti jos skirtos sankcijos vykdymą vykstant teismams bei konsultuoti verslą ir viešąjį sektorių konkurencijos klausimais.

Pasak ministerijos, konsultavimas padės rinkos dalyviams geriau suprasti konkurencijos taisykles ir prisidės prie skaidresnės verslo aplinkos. Tam planuojama stiprinti tarybos ekspertų komandą įdarbinant du specialistus.

Preliminariais skaičiavimais, jų darbo užmokesčiui per trejus metus reikėtų apie 198 tūkst. eurų, o darbo vietoms įrengti – dar 7 tūkst. eurų.