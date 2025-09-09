Vyriausybė nusprendė įsteigti devynis naujus valstybinius draustinius: įves ūkininkavimo apribojimų

Tokį sprendimą antradienį priėmė ministrų kabinetas.
Nutarta įsteigti Gervelės, Giedraitiškių, Gratiškių, Vilūniškių valstybinius telmologinius, Avižienių, Bestraigiškių valstybinius herpetologinius, Šilo, Norkiškės valstybinius botanininius draustinius ir Ažukriaunio valstybinį botaninį-zoologinį draustinį.
Šis nutarimas parengtas po to, kai Europos Komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą.
„Devyniose Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose nepakanka būtinųjų apsaugos priemonių, todėl nėra būtinųjų sąlygų norint teritorijas nustatyti buveinių apsaugai svarbiomis teritorijomis“, – teigia sprendimą inicijavusi Aplinkos ministerija.
Anot jos, būtinųjų apsaugos priemonių trūksta miško žemėje esančių saugomų buveinių ir rūšių augavietėse bei radavietėse. Dažnai tai yra ūkiniai miškai, kur taikomi tik bendrieji, minimalūs miško naudojimo ir atkūrimo reikalavimai.
„Numatyta įsteigus draustinius keisti miškų grupes – iš vyraujančios IV (ūkinių miškų) grupės į III ir II. Atlikus minėtus pakeitimus, būsimų draustinių miškai bus kertami neplynaisiais kirtimais, o pagrindinio naudojimo kirtimus bus leidžiami vykdyti tik esant brandesniam medynų amžiui“, – nurodė Aplinkos ministerija.
Anot jos, neįsteigus draustinių ir nenustačius būtinųjų apsaugos priemonių, išliktų rizika, kad saugotinos gamtinės vertybės būtų sunaikintos, o Lietuvai grėstų byla Europos Teisingumo Teisme, sustabdyta Europos Sąjungos finansinė parama projektams, susijusiems su tinklo „Natura 2000“ teritorijomis.
Už įvedamus ūkinės veiklos apribojimus privačių miškų savininkams numatyta skirti kompensacijas.
Ministerijos teigimu, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių sklypai pateks į steigiamus draustinius, informuoti asmeniškai registruotais laiškais – iš viso 219 asmenų.
Minėti draustiniai bus Elektrėnų, Jonavos, Lazdijų, Rokiškio, Tauragės, Trakų, Vilniaus rajonų savivaldybėse.
Vyriausybė taip pat nutarė išplėsti Grūžių valstybinio botaninio-zoologinio draustino ir Lygiaraisčio valstybinio telmologinio draustinio ribas.
Grūžių draustino Pasvalio rajone plotas padidės 174,11 hektaro, Širvintų rajone esančio Lygiaraisčio – 302,8.
