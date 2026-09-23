Vyriausybė pritarė kolektyvinį investavimą stiprinančioms pataisoms

Finansų ministerijos teikiamomis Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų ir lydinčiųjų įstatymų pataisomis siūloma gerinti investicijų valdymo įmonių likvidumą, griežtinti jų priežiūrą, užtikrinti investuotojų apsaugą. Jomis į nacionalinę teisę perkeliamos europinės direktyvos nuostatos.
Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad alternatyvaus investavimo fondai yra svarbūs ekonomikai, nes privatų kapitalą nukreipia į smulkųjį ir vidutinį verslą, nekilnojamojo turto bei infrastruktūros projektus.
„Tai padeda diversifikuoti finansų sistemą, skatina inovacijas ir didina šalies ekonominį atsparumą“, – ministerijos pranešime sakė T. Valys.
„Siūlomas teisinis reglamentavimas sudarys palankias sąlygas efektyviam kolektyvinio investavimo subjektų rinkos veikimui“, – nurodoma projekto dokumentuose.
Ministerija siūlo tikslinti šių įmonių licencijavimą bei įpareigoti jas teikti išsamesnę veiklos informaciją Lietuvos bankui (LB).
Sprendimų, kur investuoti lėšas, priėmėjai privalėtų arba dirbti tokiose įmonėse visą darbo dieną bei nuolat gyventi ES, arba toje eiti vadovo, valdybos nario arba stebėtojų tarybos nario pareigas.
Tuo metu į paskolas investuojančioms kolektyvinio investavimo įmonėms būtų nustatytas apribojimas, kiek paskolinti vienam skolininkui, uždrausta skolinti sau pačiai arba jos darbuotojams bei susijusiems asmenims ar bendrovėms.
„Pakeitimai sudarys sąlygas į paskolas investuojantiems kolektyvinio investavimo subjektams veikti tarptautiniu lygiu ir užtikrins, kad jie galėtų būti alternatyvus bankų teikiamoms paskoloms finansavimo šaltinis įmonėms“, – nurodo ministerija.
Ministerija taip pat siekia įtvirtinti likvidumo valdymo priemonių sąrašą, iš kurio kolektyvinio investavimo įmonės turės pasirinkti bent du instrumentus.
Be to, priėmus tokias pataisas LB galės leisti bendrovėms įsigyti depozitoriumo paslaugų kitose ES šalyse.
Anot ministerijos, dabar Lietuvoje šių paslaugų paklausa labai viršija pasiūlą, todėl rinkos dalyviams kyla problemų dėl jų prieinamumo, didėja jų kaina.
LB duomenimis, šiuo metu šalyje veikia 372 kolektyvinio investavimo subjektai.
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