Vyriausybė suteikė paskolą Elektrėnams: bus perkama butų asmenims su negalia

Paskola iki 23 metų laikotarpiui bus skirta projektui „Apsaugoto būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ finansuoti. Ji bus suteikta iš valstybės vardu pasiskolintos 300 mln. eurų Europos investicijų banko (EIB) paskolos dalies lėšų.
Apsaugotas būstas – tai paslauga, kai intelekto ar psichosocialinę negalią turintys asmenys apgyvendinami jiems suteiktame būste ir tvarkosi savarankiškai, gaudami minimalią socialinio darbuotojo pagalbą.
Įgyvendinant projektą Elektrėnuose ir Vievyje ketinama įsigyti septynis gyvenamuosius butus – tris vieno kambario ir keturis dviejų kambarių. Jie bus remontuojami, aprūpinami būtinais baldais ir įranga bei pritaikomi apsaugoto būsto reikalavimams.
Bendra projekto vertė siekia beveik 655,6 tūkst. eurų. Iš Europos Sąjungos fondų jam numatyta 327,8 tūkst. eurų, bendrojo finansavimo lėšos sudarys 229,4 tūkst. eurų, o savivaldybės dalis – 98,3 tūkst. eurų.
Paskola bus teikiama už EIB nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,1 procentinio punkto. Liepos pradžioje EIB nustatyta palūkanų norma siekė 3,052 procento.
Savivaldybei nevykdant sutartinių įsipareigojimų, Finansų ministerija nesumokėtą sumą galės išskaičiuoti iš Elektrėnų savivaldybės biudžetui priklausančių valstybės biudžeto pajamų.
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