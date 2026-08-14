Vyriausybėje – startas Ukrainos gynybos pramonės įmonės DEMZ investicijai Lietuvoje

Krašto apsaugos ministerija ir Ukrainos įmonės atstovai padės parašą ant ketinimų protokolo.
Kaip stambaus investicinio projekto sutarties pasirašymo išvakarėse BNS informavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alytaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalines šaudmenų dalis.
Gamykla Prienų rajone turėtų būti statoma netoli Balbieriškio, 30,6 hektaro ploto sklype Ąžuolų kaime. Šis sklypas yra vienintelis Prienų rajone, įrašytas Nacionalinės žemės tarnybos rezervuotų investicinių valstybės sklypų sąrašą.
Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą – kitų metų pabaigoje, skelbia ministerija.
Sutarties pasirašyme dalyvaus premjeras Mindaugas Sinkevičius, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai Edvinas Grikšas ir Robertas Kaunas bei Ukrainos įmonės atstovas.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija Ukrainos investiciją vadina didele ir svarbia, padėsiančia Lietuvai tapti regioniniu DEMZ gamybos ir inovacijų centru, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai.
DEMZ yra didelis gynybos prekių tiekėjas Ukrainos kariuomenei. Kilus plataus masto karui Ukrainoje įmonė perorientavo veiklą iš civilinės į karinės produkcijos gamybą. Bendrovė turi padalinių visoje Ukrainoje, kur yra įdarbinusi apie 4 tūkst. žmonių.
R. Kaunas yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Anot jo, tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje.
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