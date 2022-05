Ž. Mauricas: gamtinių dujų eksporto kraneliai iš Rusijos į ES sparčiai užsisuka

„Gamtinių dujų eksporto kraneliai iš Rusijos į Europos Sąjungą sparčiai užsisuka. „Nord Stream“ dujotiekis yra vienintelis, kuris iki šiol veikia visu pajėgumu, tačiau, Vokietijai ir Nyderlandams mažinant rusiškų dujų importą, gali būti, kad srautas ir šiuo dujotiekiu pradės mažėti“, – savo feisbuko paskyroje rašo Ž. Mauricas.

Ekspertas tikina, kad „Jamalo-Europos“ dujotiekiu, einančiu per Lenkiją, Rusija jau anksčiau kelis kartus buvo sustabdžiusi dujų tiekimą, tačiau penktadienį „Gazprom“ pranešė, kad šiuo dujotiekiu dujos į Europą nebebus teikiamos dėl Rusijos įvestų atsakomųjų sankcijų Europai. Taip pat, anot jo, „Sąjungos“ dujotiekiu, einančiu per Ukrainos „Sudža“ stotį, dujos vis dar tiekiamos, tačiau šios stoties apimtys nėra didelės.

„Sąjungos“ dujotiekiu galėtų būti tiekiama net apie 90 mlrd. kub. metrų dujų, o iš viso per Ukrainą „Sąjungos“ ir „Draugystės“ dujotiekiais – net iki 140 mlrd. kub. metrų, bet kadangi tarp Rusijos ir Ukrainos nebėra nei sąjungos, nei draugystės, dujų tranzitas per Ukrainą pastaraisiais metais žymiai sumažėjo“, – sakė ekonomistas.

Ž. Mauricas priduria, kad „Draugystės“ dujotiekiu, einančiu per Ukrainos „Sochranivkos“ stotį, dujos nebetiekiamos, nes Ukraina sustabdė jų transportą, teigdama, kad ji nebegali kontroliuoti šio dujotiekio dėl Rusijos vykdomų karinių veiksmų, o stotis yra okupuotoje Luhansko srityje. Pasak jo, Rusija, savo ruožtu, pareiškė, kad nėra galimybių šio srauto nukreipti per „Sudža“ stotį, tad tikėtina, kad dujų srautas per Ukrainą dar labiau sumažės.

„Turk Stream“ dujotiekiu, einančiu per Turkiją ir Bulgariją, dujų tiekimas taip pat pakibo ant plauko, Rusijai balandžio 27 d. sustabdžius dujų tiekimą Bulgarijai. Kol kas stebimas tik srauto sumažėjimas, nes šiuo dujotiekiu dujos yra tiekiamos Vengrijai ir Serbijai, kurios neplanuoja atsisakyti rusiškų dujų, bet visko gali būti“, – tikino ekspertas.

Ekonomistas pabrėžė, kad Lietuvos didelis laimėjimas yra tai, jog ji turi Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą ir nebėra priklausoma nuo rusiškų dujų. Jo tvirtinimu, atidarytas GIPL dujotiekis taip pat sudarys galimybių Lietuvai importuoti dujas iš Lenkijos bei eksportuoti į šią šalį, kas taps ypač aktualu, kai bus užbaigtos „Baltic Pipe“ dujotiekio, sujungsiančio Lenkiją ir Norvegiją, statybos.

„Rusijai tokia dinamika nieko gero nežada, nes, nors ji šiuo metu gauna rekordines eksporto pajamas dėl išaugusių dujų ir naftos kainų, mažėsiančios eksporto apimtys bei nukrisiančios kainos lems žymius ilgalaikius praradimus Rusijos ekonomikai“, – aiškino Ž. Mauricas.

ELTA primena, kad Ukraina stabdo dujų tranzitą per Luhanską, vieną iš ginčijamų rytinių regionų, trečiadienį parodė dujų tinklo operatorės OGTSU duomenys, Rusijai tęsiant šalies bombardavimą.

Ukraina jau paskelbė apie sustabdymą trečiadienį, o tai gali turėti neigiamą poveikį dujų tiekimui į Europą. Ukraina priima tik Rusijos energetikos milžinės „Gazprom“ dujų, einančių „Sojuz“ dujotiekiu, užsakymus, pumpuojamus per Rusijos teritorijoje esančią stotį, trečiadienio rytą parodė operatorės OGTSU duomenys. Apie šiuos duomenis pranešė ir Rusijos naujienų agentūros.

Ukrainos teritorija į Europą driekiasi keli dujotiekiai, kuriais rusiškos dujos teka į Moldovą, Bulgariją, Turkiją, taip pat Vengriją, Slovakiją, Austriją, Vokietiją.