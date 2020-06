Ž. Vaičiūnas: auga vartotojų, savo poreikiams pasigaminančių žalią elektrą, skaičius

Per penkis mėnesius Lietuvoje vartotojų, kurie patys pasigamina savo poreikiams žalią elektrą, padaugėjo dviem tūkstančiais – tiek, kiek pernai per visus metus, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

„Saulės elektrinių įsirengimas pasiekė rekordinius tempus. Per penkis mėnesius Lietuvoje vartotojų, kurie patys pasigamina savo poreikiams žalią elektrą, padaugėjo jau dviem tūkstančiais – tiek, kiek pernai per visus metus. Gyventojams yra nuolatinės galimybės gauti kompensacijas, – be šiandien paskelbto kvietimo, dar bus skelbiami kvietimai paramai gauti liepos ir spalio mėnesiais, todėl gaminančių vartotojų skaičius ir toliau augs“, – pirmadienio pranešime sako energetikos ministras.

Pranešama, kad žalią elektros energiją savo poreikiams naudojančių gaminančių vartotojų skaičius perkopė 5300, o gegužę per savaitę buvo prijungiami vidutiniškai 125 gaminantys vartotojai.

Energetikos ministerija informuoja, kad nuo pirmadienio gyventojai, įsigyjantys saulės elektrinę išsimokėtinai, kviečiami teikti paraiškas ir gauti kompensaciją.

Nuo birželio 1 dienos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) teikti paraiškas kompensacijai gali fiziniai asmenys, sudarę paskolos sutartis su finansų ar kredito įstaiga. Jie gali gauti kompensacinę išmoką už saulės elektrinių iki 10 kW įsirengimą, kai elektros energija yra naudojama namų ūkio poreikiams.

Kompensacijos dydis yra 381 euras už 1 kW elektrinės galios. Tokiu būdu yra skiriama parama 323 eurų už 1 kW ir taip pat kompensuojama dalis palūkanų.

Paskolos sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Paskola gali būti grąžinama anksčiau, nei paskolos sutartyje nustatytas terminas, bet ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskolos suteikimo dienos.

Šiuo kvietimu saulės elektrinėms įsirengti iš Klimato kaitos programos skirta 5 mln. eurų.

Anot ministerijos, nuo pirmadienio juridiniai asmenys taip pat gali teikti paraiškas paramai atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimui visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams.

Tam iš Klimato kaitos programos skirta 15 mln. eurų.