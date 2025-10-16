Zailskienė: nėra drastiška situacija – darbdaviams neuždraudžiama pasikviesti darbuotojų

Pasak jos, darbdaviai ir toliau gali įdarbinti asmenis iš trečiųjų šalių, tik su didesniais įsipareigojimais.
„Nėra drastiška situacija, kaip jūs sakote, iš kitos pusės, darbdaviams neuždraudžiama pasikviesti darbuotojų, tiesiog yra tam tikri didesni įsipareigojimai“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį sakė ministrė, atsakydama į parlamentaro Algirdo Butkevičiaus klausimą.
Pasak A. Butkevičiaus, jei ir toliau išliks tokia tvarka, iki šių metų pabaigos valstybė vien iš transporto sektoriaus negaus 30 mln. eurų pajamų, o kartu su statybų sektoriumi bei apdirbamąja pramone praradimai bus dar didesni.
„Kvota yra per griežta“, – teigė A. Butkevičius.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad kvotą gali padidinti darbdaviai kolektyvinėje sutartyje susitarę su profesinėmis sąjungomis.
„Kai kalbėjome apie konkrečią kvotą, ją nustatė Vyriausybė, bet didesnius skaičius skatinu ir kviečiu darbdavius susėsti su socialiniais partneriais ir sutarti dėl didesnių skaičių“, – Seime sakė premjerė.
Kaip rašė BNS, Migracijos departamentui pranešus, jog senkant kvotai stabdomas užsieniečių prašymų atvykti dirbti priėmimas, logistikos ir nekilnojamojo turto (NT) verslo atstovai teigia pajusiantys darbuotojų trūkumą ir dėl to patirsiantys nuostolių, be to, brangs NT projektai.
Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas sakė, kad vežėjams itin trūksta vairuotojų, todėl be darbuotojų iš trečiųjų šalių Lietuvos transporto bendrovės neišsivers. Pasak E. Mikėno, dabar vežėjai galėtų įdarbinti apie 10 tūkst. vairuotojų.
Tuo metu Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) prezidentas Mindaugas Statulevičius prognozavo, kad dėl to gali kilti ir projektų įgyvendinimo iššūkių, didėti statybų kaina.
Šiemet patvirtinta užsieniečių įdarbinimo kvota yra 24,83 tūkst. ir nuo sausio 1 dienos ji apima visas profesijas ir darbo funkcijas visuose sektoriuose.
Maždaug 40 tūkst. metinę kvotą į Lietuvą dirbti atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams Seimas įteisino pernai, ji taikoma nuo šių metų. Tokiu imigracijos apribojimu norėta nustatyti, kiek pigios darbo jėgos kasmet galėtų atsivežti darbdaviai.
