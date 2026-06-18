Zailskienė: svarstoma paramą būstui vėl skirstyti pagal eilę

„Ko gero, kalbėsime apie eilių grąžinimą, kad žmogus aiškiai žinotų, kas jo laukia, kada. Bus aiškus eiliškumas ir tada teisėti lūkesčiai bus patenkinti“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Pasak jos, ministerija šiuo metu ieško būdų, kaip tobulinti paramos būstui skyrimą, praėjusį mėnesį kilus nepasitenkinimui dėl itin greitai paskirstytos paramos.
Vėliau ketvirtadienį ministrė sakė, kad dar šiemet turėtų būti priimti įstatymo pakeitimai ir nuo kitų metų balandžio būtų taikoma nauja paramos tvarka.
„Kada kitais metais bus šaukimas paramai, jau žmonės galės ir ilgesnį laiką teikti prašymus ir jie bus registruojami pagal prioritetus, nustatytus kriterijus, kuriuos pateiks ministerija ir Seimas priims, ir tikimės, kad nuo kitų metų šita situacija išsispręs“, – Seime per Vyriausybės valandą teigė J. Zailskienė.
Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, o pernai – per šešias. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstymo būdą pavadino loterija.
Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo 2025 metų – nebesudarinėjamas paramos laukiančių asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui.
J. Zailskienės teigimu, spręsti būsto prieinamumo jaunoms šeimoms problemą kartu turėtų Vyriausybė ir savivalda, taip pat gali būti įtrauktas verslas.
„Būstas yra labai svarbu, bet ne tik Vyriausybės, bet ir savivaldybių bendras darbas turi būti. Turime kartu galvoti, ką padaryti, gal net įtraukiant verslą – galbūt (...) atleisti (būsto statytojus – BNS) nuo žemės nuomos, kad jie statytų būstus ir dalį jų skirtų socialiniam, savivaldybės būstui“, – kalbėjo ministrė.
Naujų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narės Jekaterinos Rojakos teigimu, demokratai sieks sukurti specialų socialinio būsto fondą ir pertvarkyti paramos skyrimo tvarką, kad „nebūtų žiurkių lenktynių“.
„Nacionalinis būsto fondas padėtų plėtoti socialinį, prieinamą, municipalinį būstą, remti savivaldybes kompensuojant dalį būsto palūkanų, galbūt, gimus vaikui ar įsivaikinus“, – LRT radijui sakė J. Rojaka.
Kaip rašė BNS, kvietimą teikti paramos būstui paraiškas gegužės 19 dieną 9 val. ryto paskelbusi SADM jas sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos – 5,6 mln. eurų.
Ministerija tuomet skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1 tūkst. pateiktų prašymų. Tačiau vėliau nuspręsta paramai skirti dar 5 mln. eurų, todėl subsidiją gavo daugiau žmonių.
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