Žemės ūkio ministerija: pritarus EK augs parama drėkinimo sistemoms, perdirbimui

EK pritarė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) pateiktiems Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano keitimams, pranešė ministerija.
Anot jos, EK pritarė siūlymui remti investicijas ūkiuose į tvarias drėkinimo sistemas, naudojančias paviršinį ir požeminį vandenį. Iki šiol buvo remiamos tik lietaus vandenį naudojančios sistemos.
Projektams bus taikomi papildomi reikalavimai įrengti vandens sunaudojimo matavimo sistemas, atlikti poveikio aplinkai vertinimą arba kitaip užtikrinti, kad investicijos nepadarys neigiamo poveikio vandens telkinių būklei.
Didelėms žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms paramos intensyvumas didinamas nuo dabartinių 20 proc. iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Tuo metu apsaugai nuo plėšrūnų paramos intensyvumas didinamas iki 90 proc. vietoje ankstesnių 65 proc.
Be to, pasak ministerijos, bus remiami trumpųjų grandinių projektai, kuriuos įgyvendina žemės ūkio kooperatyvai. Siekiant mažinti administracinę naštą nebereikės jungtinės veiklos sutarties, kai paraišką teiks kooperatyvas, nes projekto partneriais bus laikomi kooperatyvo nariai.
EK patvirtino, kad trumposios grandinės galės tiekti ne tik ūkininkų užaugintus žemės ūkio produktus, bet ir tokius produktus kaip duona, uogienės, sultiniai, koldūnai. Tokioms investicijoms bus taikomi de minimis pagalbos apribojimai. EK pritarė paramos intensyvumo didinimui, kai trumpųjų tiekimo grandinių projektą įgyvendina jaunieji (80 proc.) ir smulkieji ūkininkai (85 proc.).
Be kita ko, EK pritarė siūlymui nuo 2026 metų didinti išmokas už pievas „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje ir už laukinių paukščių apsaugą už „Natura 2000“ teritorijos ribų: už daugiametes pievas – nuo 76 iki 92 eurų už hektarą, už pievas iki penkerių metų: nuo 61 iki 88 eurų, už laukinių paukščių apsaugą už „Natura 2000“ teritorijos ribų – nuo 74 iki 102 eurų.
EK taip pat pritarė siūlymui nuo 2026 metų didinti išmokas už nykstančių vietinių veislių gyvulių ir paukščių laikymą, siekiant skatinti ūkininkus laikyti ir veisti nykstančių vietinių senųjų veislių gyvulius, naminius paukščius ir bites, kurioms gresia išnykimas.
Negamybinėms investicijoms, susijusioms su biologinės įvairovės, buveinių, kraštovaizdžių atkūrimu ir išsaugojimu bei bitininkystės priemonėms bus taikomi fiksuoti įkainiai.
Tačiau EK nepritarė Lietuvos siūlymui sušvelninti augalų kaitos reikalavimus kukurūzams, nes siūloma išimtis neatitinka ES teisės aktuose nustatytų kriterijų. Pasak Komisijos, vėlyvas derliaus nuėmimas nėra pakankamas argumentas keisti reguliavimą.
Naujausi komentarai