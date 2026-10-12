 Žiniasklaida: šalies bepiločių orlaivių gamintoja „Monopulse“ pritraukė 2 mln. eurų investiciją

Žiniasklaida: šalies bepiločių orlaivių gamintoja „Monopulse“ pritraukė 2 mln. eurų investiciją

2026-10-12 20:33
ELTOS inf.

Prekių ženklu „Monopulse“ veikianti Lietuvos bepiločių orlaivių gamintoja „MNP technologijos“ iš Lietuvos ir užsienio investuotojų pritraukė 2 mln. eurų investiciją, skelbia „Verslo žinios“.

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<span>Žiniasklaida: šalies bepiločių orlaivių gamintoja „Monopulse“ pritraukė 2 mln. eurų investiciją</span>
Žiniasklaida: šalies bepiločių orlaivių gamintoja „Monopulse“ pritraukė 2 mln. eurų investiciją / J. Kalinsko/ELTOS nuotr.

Anot portalo, bendrovė gautas lėšas skirs gamybos pajėgumui didinti, moksliniams tyrimams ir plėtrai užsienyje.

Pagrindinis investicijų etapo partneris – nacionalinio plėtros banko ILTE įsteigtas ankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondas „Coinvest Capital“.

Prie finansavimo taip pat prisidėjo verslo angelų sindikatas „NGL Ventures“, Lietuvos verslo angelų tinklo „LitBAN“ investuotojai ir Silicio slėnyje įsikūrusi tarptautinė rizikos kapitalo fondų bei inovacijų platforma „Plug & Play Ventures“.

„Monopulse“ gaminamų „Falcon“ bepiločių orlaivių yra įsigijusi ir Lietuvos kariuomenė, bendrovė teigia aktyviai bendradarbiaujanti su jų naudotojais.

 
Šiame straipsnyje:
MNP technologijos
bepiločių orlaivių gamintoja
Monopulse

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