Ginče dėl „Achemos grupės“ kontrolės – Laurinaičio skundas LAT

Kaip Eltai nurodė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) atstovė Tautvilė Merkevičiūtė, A. Laurinaičio kasacinis skundas gautas rugpjūčio 21 d., dar nepriimtas sprendimas dėl šio skundo priėmimo.
Praėjusių metų pradžioje buvęs „Achemos grupės“ prezidentas Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl pirmumo teisės įsigyjant kontrolinį grupės akcijų paketą.
Šiemet jis ieškinį atsiėmė, tada Apeliacinis teismas priėmė ieškovo byloje A. Laurinaičio pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir gegužės 21 d. sprendimu civilinę bylą nutraukė.
Anksčiau kreipdamasis į teismą A. Laurinaitis teigė, kad pagrindinės koncerno akcininkės Lyda Lubienė ir Viktorija Lubytė, norėdamos parduoti akcijas „MET Group“, ignoravo esamų akcininkų teises, o pateikusios pirminį pasiūlymą dėl akcijų pardavimo užsienio įmonei atsisakė komunikuoti.
Apie norą įsigyti beveik 303 mln. eurų vertės grupės akcijų paketą A. Laurinaitis paskelbė dar pernai vasarį.
Kiek anksčiau, 2024-ųjų gegužę, žiniasklaida paviešino, kad pagrindinės koncerno akcininkės Lyda Lubienė ir Viktorija Lubytė įmonių grupę ketina parduoti vengrų energetikos įmonei „MET Group“.
Vėliau „MET Group“ sandorį nutraukė, motyvuodama sprendimą neišspręstais akcininkų ginčais „Achemos grupės“ viduje.
Apeliacinės instancijos teismas A. Laurinaičiui taip pat skyrė 2,5 tūkst. eurų baudą už piktnaudžiavimą procesu, jam nuspręsta grąžinti ir 12,3 tūkst. eurų dydžio žyminį mokestį.
A. Laurinaitis turės padengti ir 14,5 tūkst. eurų dydžio bylinėjimosi pirmos instancijos teisme išlaidas „Achemos grupei“, dar 1,35 tūkst. eurų grupės išlaidų bylinėjantis Apeliaciniame teisme.
Atsakovės L. Lubienė ir V. Lubytė buvusiam koncerno prezidentui turės padengti po 647,3 eurų bylinėjimosi išlaidų.
Kaip skelbta žiniasklaidoje, sandorio siekusią „MET Group“ labiausiai domino koncernui priklausanti įmonė „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO), apie tai paskelbus, tiek politikai, tiek verslo atstovai įspėjo, kad galimą grupės pirkėją turėtų įvertinti šalies institucijos.
Šį balandį remdamasis šaltiniais portalas „Verslo žinios“ skelbė, kad galima nauja koncerno valdomos KLASCO pirkėja – uoste veikianti krovos, laivų švartavimo, didmeninės prekybos ir NT įmones jungianti „Klaipėdos terminalo grupė“. Pati įmonė portalui tokios informacijos nepatvirtino.
Dabar Nepriklausomybės akto signataro Bronislovo Lubio žmona L. Lubienė ir dukra V. Lubytė valdo 54,07 proc. „Achemos grupės“ akcijų.
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