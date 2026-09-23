„airBaltic“ žiemą stabdys šiuos tiesioginius skrydžius

Anksčiau „airBaltic“ LETA pranešė, kad žiemos sezonu iš viso bus sustabdyta 14 maršrutų, įskaitant šešis iš Rygos – į Farą Portugalijoje, Kitilę Suomijoje, Liublianą Slovėnijoje, Maltą, Marakešą Maroke ir Zalcburgą Austrijoje. Skrydžiai į Liublianą bus atnaujinti vasaros sezonu.
Dabar „airBaltic“ nusprendė žiemos sezono metu sustabdyti ir tiesioginius skrydžius tarp Rygos ir Dubajaus. Toks sprendimas priimtas išsamiai įvertinus kelis veiksnius, įskaitant dabartinę padėtį regione ir galimus veiklos apribojimus, galinčius paveikti įprastus skrydžių į Dubajų ir iš jo maršrutus.
Nors „airBaltic“ nevykdys tiesioginių skrydžių tarp Rygos ir Dubajaus, bendrovė ketina ir toliau siūlyti susisiekimo tarp abiejų miestų galimybes bendradarbiaudama su partnerėmis oro linijomis.
„airBaltic“ pabrėžia, kad skrydžius į Dubajų arba iš jo jau užsisakiusiems keleiviams bus pasiūlytos alternatyvos, įskaitant galimybę pakeisti bilietą skrydžiui kita „airBaltic“ kryptimi, susigrąžinti pinigus arba skristi į Dubajų su persėdimu, bendradarbiaujant su bendrovės partnerėmis.
Su keleiviais, kurie bilietus pirko tiesiogiai iš „airBaltic“, bendrovė susisieks individualiai ir pateiks papildomos informacijos apie jų užsakymus bei galimas alternatyvas. Keleivių, įsigijusių bilietus per kelionių agentūrą, prašoma kreiptis į atitinkamą agentūrą.
„airBaltic“ anksčiau taip pat skelbė, kad žiemos sezonu sumažins skrydžių dažnį keliais kitais maršrutais.
Kaip rašė ELTA, „airBaltic“ pradėjo savo finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimą pagal JAV teisėje numatytą 11-ojo skyriaus procedūrą ir šią savaitę gavo pirmąją 140 mln. eurų finansavimo dalį.
350 mln. eurų finansavimą organizuoja investicijų bendrovė „Strategic Value Partners“, o lėšas skiria „Barclays“, „Hayfin Capital Management“, „Morgan Stanley“, „Oaktree Capital Management“ ir „Strategic Value Partners“. Finansavimas skiriamas dalimis, o restruktūrizavimui tęsiantis bus galima gauti papildomų lėšų, laikantis finansavimo sąlygų ir, kai reikia, gavus papildomą teismo pritarimą.
Kaip skelbta, rugpjūtį „airBaltic“ obligacijų turėtojai pritarė palūkanų mokėjimų pagal artimiausius du obligacijų mokėjimo terminus kapitalizavimui ir kelioms kitoms priemonėms, suteikiančioms bendrovei daugiau lankstumo įgyvendinant atnaujintą verslo planą.
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