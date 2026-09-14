„Akropolis Group“ konsoliduotos pajamos pirmąjį pusmetį augo 29 proc., iki 81,6 mln. eurų

Grupės pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą (EBITDA) augo 28 proc., iki 56,6 mln. eurų, grynasis pelnas – 21 proc., iki 37 mln. eurų, pirmadienį pranešė „Akropolis Group“.
Nuomininkų apyvarta tuo metu išaugo 8,1 proc., iki 604,1 mln. eurų.
„Akropolis Group“ valdomų penkių prekybos ir pramogų centrų nuomos pajamos padidėjo 6 proc., lyginant su 2025-ųjų pirmuoju pusmečiu. Konsoliduotos bendrovės nuomos pajamos augo 29 proc., iki 59,9 mln. eurų.
„Galio Group“ NT valdymas bei gyvenamųjų ir komercinių projektų vystymas „Akropolis Group“ pajamoms pridėjo apie 15 mln. eurų, o prie grupės EBITDA – apie 10 mln. eurų.
„Konsoliduotų grupės rezultatų šuoliui nemažos įtakos turėjo „Galio Group“ veiklos rodikliai, tačiau solidžių rezultatų pasiekėme ir prekybos bei pramogų centrų vystymo srityje“, – pranešime cituojama „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon.
Kaip nurodė grupė, per 2026-ųjų pirmąjį pusmetį „Galio Group“ pasirašė 150 butų preliminarių pirkimo–pardavimo ir rezervacijos sutarčių – 48,5 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Pasak pranešimo, pardavimų augimą lėmė tiek palanki rinkos situacija, tiek išaugusi „Galio Group“ projektų pasiūla, kai pernai pirkėjai galėjo rinktis būstą trijuose bendrovės vystomuose projektuose, o šiemet – penkiuose.
Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropolių“ bei Rygos „Akropole Riga“ ir „Akropole Alfa“ užimtumo rodiklis birželio pabaigoje pasiekė 99,2 procento. Prieš metus prekybos centrų užimtumas siekė 98,7 procento.
Šiuose prekybos centruose per pirmąjį pusmetį apsilankė 21,1 mln. pirkėjų – beveik 1 proc. daugiau nei tuo pačiu periodu pernai.
G. Sapon akcentavo sparčiau nei infliacija augusią nuomininkų apyvartą ir 99 proc. viršijusį prekybos centrų užimtumą Lietuvoje ir Latvijoje.
„Tai rodo, kad toliau stipriname lyderystę šiame rinkos segmente, kurdami visapusiškai pozityvią apsilankymo patirtį pirkėjams bei didindami patrauklumą nuomininkams, atstovaujantiems Baltijos šalių gyventojų mėgstamiems prekių ženklams“, – sakė grupės vadovė.
Jos teigimu, „Akropolis Group“ toliau daugiausia dėmesio skirs valdomo turto kokybei, konkurencingumui ir nuosekliai bei atsakingai plėtrai.
Grupė nurodė baigusi statyti 3,5 tūkst. kv. metrų ploto Klaipėdos „Akropolio“ priestatą, į kurį investuota 6 mln. eurų. Jį atidaryti planuojama šių metų pabaigoje.
BNS rašė, kad „Akropolis Group“ konsoliduotos pajamos 2025 metais siekė 140 mln. eurų.
Galutinis grupės naudos gavėjas yra Nerius Numa, kontroliuojantis 96,74 proc. akcijų.
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