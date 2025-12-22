„Amber Grid“ prisijungė prie AIB platformos

Kaip praneša bendrovė, prisijungimas prie asociacijos sudarys sąlygas rinkos dalyviams eksportuoti Lietuvoje pagamintą biometaną į tarptautines rinkas, o taip pat kitose valstybėse narėse pagamintą biometaną naudoti Lietuvoje.
Taip pat nuo šiol per AIB platformą bus perduodamos Lietuvoje išduodamos ir tarptautiniu mastu pripažįstamos Europos energijos sertifikatų sistemos (EECS) kilmės garantijos.
„Lietuvos rinkos dalyviams siekiame sudaryti kuo palankesnes sąlygas žaliųjų dujų eksportui ir importui, o tokiu būdu perduodamomis EECS kilmės garantijomis užtikrinamas jų judėjimo skaidrumas ir atsekamumas“, – pranešime teigia „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.
Anot bendrovės, narystė asociacijoje suteikia galimybę keistis kilmės garantijomis tarp skirtingų Europos Sąjungos (ES) šalių kilmės garantijų registrų ir tokiu būdu užtikrina sąlygas biometano sektoriaus rinkos dalyviams prekiauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintomis dujomis visos ES mastu.
Skelbiama, kad „Amber Grid“, tapusi AIB asociacijos dujų schemos nare, gali teikti nuomonę dėl Europos dujų kilmės garantijų sistemos vystymo, teisinio reglamentavimo ir kitų susijusių klausimų.
„Amber Grid“, priklausančios EPSO-G įmonių grupei, sistema yra sujungta su keturių kitų šalių dujų perdavimo sistemomis ir Klaipėdos SGD terminalu. Bendrovė eksploatuoja 2 288 km ilgio aukšto slėgio dujotiekių tinklą Lietuvoje, taip pat valdo daugiau nei 60 dujų skirstymo ir apskaitos stočių bei dvi dujų kompresorių stotis.
