Aplinkos ministras: departamento laimėtojas išrinktas, agentūros vadovo ieškos nauja valdžia

„Aplinkos apsaugos departamento konkursui, taip, yra atrinktas laimėtojas, apie tai yra informuota VVA (Viešojo valdymo agentūra – BNS) ir mes dabar kitoms atsakingoms institucijoms, STT ir VSD (Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės saugumo departamento – BNS) užsakėme pažymas apie kandidatą gauti“, – BNS trečiadienį sakė ministras.
Portalo „15min“ žiniomis, laimėtojas yra departamento Vilniaus aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Edgaras Skrebė, tačiau ministras to nepatvirtino.
„Negaliu komentuoti, nes dar vyksta procedūros“, – BNS sakė K. Žuromskas.
Ar laimėjo konkursą, BNS nekomentavo ir E. Skrebė: „Dabar nekomentuoju šito dalyko, reikėtų Aplinkos ministerijos klausti. (...) Kai užimsiu tas pareigas, jeigu jas užimsiu, jeigu iš tikro laimėjau, tada ir bus galima komentuoti“, – BNS trečiadienį sakė jis.
K. Žuromsko teigimu, TT patikrinimas gali trukti iki 10, o VSD – iki 20 darbo dienų, tačiau ministras tikisi, kad patikrinimai vyks operatyviau.
Tuo metu baigiantis dabartinės AAA direktorės Mildos Račienės penkerių metų kadencijai kovo pabaigoje paskelbtas naujo vadovo konkursas sustabdytas.
„Ateis nauja politinė vadovybė ir pasiskelbs pati tą konkursą, kad nebūtų niuansų, daugiau klausimų, tai leisim naujai politinei vadovybei“, – BNS sakė ministras.
Apie sustabdytą AAA vadovo konkursą pirmasis pranešė naujienų portalas „Delfi“.
Anot K. Žuromsko, AAD vadovo konkurso nuspręsta nestabdyti, nes visos atrankos procedūros jau atliktos: „Atrinkimas buvo padarytas dar iki tol, kol sužinojom, kad atsitiko tam tikra politinė situacija. Buvo 37 kandidatai, konkursas buvo didelis, (...) viskas buvo pagal procedūras.“
BNS rašė, kad ministerija AAD vadovo konkursą paskelbė vasario 19 dieną. Naujasis direktorius bus skiriamas penkerių metų kadencijai su galimybe ją pratęsti dar penkeriems metams.
Vasarį STT direktoriaus pavaduotojas Elanas Jablonskas pareiškė, jog jam kyla klausimų, kodėl aplinkos ministras neskiria AAD vadovo.
Pirmasis konkursas buvo paskelbtas dar pernai spalį, kai buvęs departamento direktorius Giedrius Kadziauskas leipą pasitraukė iš pareigų.
Šį konkursą laimėjo laikinai įstaigai vadovaujanti Eglė Paužuolienė, tačiau K. Žuromskas nutarė paskelbti naują atranką. Tai ir padaryta vasarį. K. Žuromskas aiškino naują konkursą skelbęs, nes norėjo jame sulaukti daugiau dalyvių.
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