To apsipirkdami nepamatysite: „Iki“ klientų valdybos nariai atskleidė, kas vyksta už uždarų durų

„Norėjome, kad klientų valdybos nariai galėtų pamatyti gerokai daugiau. Kuo geriau jie supranta, kaip veikia skirtingi procesai ir kodėl priimami vieni ar kiti sprendimai, tuo konkretesnį grįžtamąjį ryšį gali suteikti. Dvi kadencijos parodė, kad toks atvirumas pasiteisina – sulaukėme ne tik klausimų ar pastebėjimų, bet ir vertingų pasiūlymų, ką galėtume daryti kitaip ar geriau. Ne viena tokia idėja buvo išbandyta praktiškai, o pasiteisinusios tapo realiais pokyčiais parduotuvėse“, – sakė Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Kad klientų valdyba turėjo galimybę į prekybos tinklo veiklą pažvelgti visai kitu kampu, pritaria ir antrosios kadencijos narė Anastasija.
„Savo patirtį klientų valdyboje vertinu puikiai. Tikrai paliko didelį įspūdį, nes galėjome iš vidaus pamatyti, kaip kas yra daroma, kaip maistas atsiduria ant mūsų parduotuvių lentynų. Kiekvieną dieną eini į tą parduotuvę, bet per klientų valdybą turi tą galimybę prisidėti prie pokyčių tam tikrų. Iš karto pamatai, kaip tie pokyčiai būna įgyvendinami“, – pasakojo Anastasija.
Galvojo, kad prekės sandėliuojamos ilgiau – realybė nustebino
Vienas pirmųjų žvilgsnių į pirkėjams nematomą „Iki“ darbo pusę pirmosios klientų valdybos narių laukė logistikos centre Panevėžyje. Čia jie susipažino su prekių keliu iki parduotuvių ir pamatė, kiek dėmesio skiriama tam, kad švieži produktai lentynas pasiektų kuo greičiau.
„Maloniai nustebino, kad prekės sandėliuose neužsilaiko. Galvojau, kad viskas ilgiau sandėliuojama“, – stebėjosi pirmosios „Iki“ klientų valdybos narė Dijana.
Iš tiesų ilgiau sandėliuojami tik didesniais kiekiais atvežti ilgesnio galiojimo bakalėjos produktai. Tuo metu šviežia mėsa į parduotuves pristatoma net 6 kartus per savaitę, o prasidėjus naujam lietuviškam derliui vaisiai, uogos ir daržovės iš Lietuvos ūkių „Iki“ lentynas pasiekia per vieną dieną. Kad šviežios gėrybės kuo ilgiau išlaikytų aukščiausią kokybę, skirtingoms jų rūšims parenkamos tinkamiausios laikymo sąlygos. Todėl vaisiai ir daržovės sandėliuose laikomi kelių skirtingų temperatūrų zonose. Sandėlyje temperatūra būna 9–10 laipsnių žemesnė, tad ant parduotuvių lentynose pasirodžiusių pomidorų ar kitų šviežių gėrybių susidarę rasos lašeliai gali reikšti, kad prekės ką tik atkeliavo iš vėsesnio sandėlio.
Tinkamos laikymo sąlygos – tik viena šviežumo užtikrinimo dalis. „Iki“ vaisiams ir daržovėms taikoma 3 lygių patikra, kuri prasideda dar laboratorijoje ir tęsiasi iki pat parduotuvės. Logistikos centre klientų valdybos nariai patys stebėjo, kaip tikrinami obuoliai ir arbūzai.
„Nustebino, kad tai nėra tik išvaizdos patikra. Yra matuojami ir tokie dalykai kaip cukraus kiekis ir pan.“, – komentavo pirmosios klientų valdybos narė Kornelija.
Nuo nepriekaištingos švaros iki rankomis puoštų tortų
Pirmosios klientų valdybos nariai turėjo galimybę iš arti susipažinti ir su tuo, kaip gaminamas „Iki“ parduotuves pasiekiantis maistas. Jie lankėsi kulinarijos centre Panevėžyje ir tinklo kepykloje Vilniuje.
Kulinarijos centre jie iš arti stebėjo, kokios žaliavos naudojamos, kaip organizuojami gamybos procesai ir užtikrinami higienos reikalavimai.
„Tokia švara, kad realiai galėtum valgyti nuo grindų, – juokavo Kornelija. – Net neįsivaizdavau, kaip viskas vyksta. Restoranų virtuvės kartais būna tragiškos būklės, nors galvoji, kad jos yra švarios. O čia – atvirkščiai. Nesitiki ir nustembi, kaip laikomasi maisto saugos taisyklių, kaip švariai gaminamas maistas. Jau po pirmojo klientų valdybos posėdžio pirkau tokių gaminių, o dabar tą darysiu dar ramiau.“
Kepykloje narių dėmesį patraukė ne tik pats gamybos procesas, bet ir naudojami ingredientai. Tortams, pyragams ir kitiems konditerijos gaminiams naudojama tikra grietinėlė, sviestas, pienas, aukščiausios rūšies miltai, o 80 proc. reikalingų ingredientų yra lietuviškos kilmės. Nariai savo akimis pamatė ir tai, kiek darbo atliekama rankomis – nors kepykloje naudojamos šiuolaikinės technologijos, konditeriai patys pjausto vaisius, ruošia ir puošia tortus.
„Ne kažkokia prastesnė, pigiausia alternatyva, o tikrai kokybiški, lokalūs produktai“, – komentavo „Iki“ klientų valdybos narė Onutė. Taip pat labai palankiai įvertinta, kad „Iki“ konditerijoje – „Su meile IKI“ tortuose, pyraguose ir pyragaičiuose – naudojami tik ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai, ne palmių, o kokosų aliejus, nėra jokių dirbtinių saldiklių.
Už uždarų durų – ne tik stebėjo, bet ir patys kūrė pokyčius
Tačiau klientų valdybos nariai į „Iki“ veiklos užkulisius buvo įleidžiami ne vien tam, kad geriau suprastų, kaip veikia prekybos tinklas. Kita svarbi jų darbo dalis – iš pirkėjo perspektyvos vertinti produktus, išbandyti naujus sprendimus ir teikti pasiūlymus, ką parduotuvėse būtų galima daryti kitaip ar geriau. Pavyzdžiui, pirmosios kadencijos nariai ragavo griliui skirtus gaminius, kartu su „IKI Šefų“ maisto technologais vertino salotas, užkandžius, karštuosius patiekalus bei desertus.
Tuo darbas nesibaigdavo. Po susitikimų narių išsakytos mintys buvo vertinamos, dalis jų išbandomos praktiškai, o pasiteisinusios virsdavo konkrečiais sprendimais. Vienas to pavyzdys – pirmosios kadencijos nario Viktoro dėmesys vyresnių žmonių apsipirkimo patirčiai. Jo pastebėjimai ilgainiui prisidėjo prie iniciatyvos „Išmanūs senjorai“, o pats Viktoras tapo vienu iš savanorių, padėjusių bendraamžiams išmokti naudotis savitarnos kasomis.
„Poreikis tokiam projektui gimė galvojant apie žmoną. Dažnai iš jos girdėdavau baiminimąsi naudotis savitarnos kasomis – „Nemoku, nežinau“, – sakė Viktoras.
Tuo tarpu per antros klientų valdybos kadenciją buvo išleista nauja „Iki“ programėlės versija prie kurios prisidėjo valdybos narys Jonas.
„Savo kompetencija ir žiniomis prisidėjau, kad ta programėlė būtų patogesnė vartotojui ir su ja apsipirkimas būtų malonesnis. „Iki“ klientų valdyba turi atrankos procesą ir manau, kad mus pasirinko dėl to, kad mes atstovaujame tam tikrą visuomenės grupę. Pavyzdžiui, aš atstovauju šeimą, bendruomenę. Mes nešame ne tik savo balsą, bet mes nešame ir savo bendruomenių balsą. Tai yra labai svarbu, kad mus išgirstų ir pokyčiai būtų į gerąją pusę“, – sakė antros kadencijos klientų valdybos Jonas.
Šiuo metu „Iki“ jau buria trečiąją klientų valdybą, kuri šią kadenciją keliaus po visą Lietuvą. Pirmoji jos sesija spalio 28 d. vyks Panevėžyje, vėliau susitikimai numatyti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir dar viename mieste, kurį registruodamiesi padės išrinkti patys pirkėjai. Norintys tapti klientų valdybos nariais gali registruotis „Iki“ interneto svetainėje: https://iki.lt/klientu-valdyba-anketa/.
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