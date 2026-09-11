Aptarė ambicingą planą: užbaigti šias statybas iki kitų metų pabaigos

Susitikime taip pat aptartas ambicingas Lietuvos tikslas karinį miestelį užbaigti iki kitų metų pabaigos.
Anot finansų ministro Taurimo Valio, karinis miestelis, kuriame tarnybą atliks apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių, sustiprins atsparumą NATO rytiniame flange, padidins karinį mobilumą ir tiesiogiai prisidės prie visos Europos kolektyvinės gynybos.
Karinio miestelio Rūdninkuose, kur iki 2027-ųjų turėtų įsikurti Vokietijos brigada, vystymui EIB yra suteikęs 540 mln. eurų paskolą.
Finansų ministras padėkojo EIB ne tik už skirtą paskolą projektui, tačiau ir už konsultacinę-techninę pagalbą Lietuvos institucijoms.
Dvišaliame susitikime su EIB prezidente finansų ministras taip pat aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes, artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai prioritetus ir paramos Ukrainai tęstinumą.
Berlynas 2023 metų rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
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