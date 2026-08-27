Apynasris – dar 40 piratinių filmų svetainių

Tarp jose aptiktų filmų – „Shoplifters“, „Proxima“, „Rock the Kasbah“, „Incarnate“, „Everly“ ir „Maps to the Stars“.
Komisijos atliktos stebėsenos metu nustatyta, kad anksčiau užblokuotose piratinėse svetainėse neteisėtai skelbtas turinys tapo pasiekiamas naujais domenų vardais.
Nustatyti nauji „Kinocoin“, „Rezka“, „BMovies“ ir „YTS“ piratinių svetainių veidrodiniai domenai. Iš viso – 11 „Kinocoin“, devyni „Rezka“, dešimt „BMovies“ ir dešimt „YTS“ kopijų.
LRTK nustatė, kad jose pasiekiamas autorių teisių saugomas turinys yra beveik tapatus pirminėse svetainėse neteisėtai viešai skelbtam turiniui, o pačios svetainės suteikia prieigą prie tos pačios veiklos.
„Piratinių svetainių blokavimas nėra vienkartinis veiksmas. Užblokavus vieną domeną, jo vietoje neretai atsiranda naujų, kuriais bandoma toliau platinti tą patį turinį. Todėl nuolat stebime, ar anksčiau užblokuotos svetainės neatsiranda kitais adresais, ir į tokius bandymus reaguojame“, – pranešime cituojamas LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
Pavyzdžiui, anksčiau blokuotoje „BMovies“ svetainėje buvo neteisėtai viešai paskelbti filmai „Shoplifters“ ir „Proxima“. Rugpjūtį atlikusi stebėseną LRTK nustatė dešimt naujų domenų, kuriuose šie filmai vėl buvo pasiekiami, tarp jų – „123Movies“, „FMovies“, „LookMovie“, „ZMovies“ ir „AZMovies“ pavadinimus naudojantys domenai.
Analogiška situacija nustatyta ir su kitomis anksčiau blokuotomis svetainėmis: „Kinocoin“ atveju naujuose domenuose buvo pasiekiami filmai „Rock the Kasbah“ ir „Incarnate“, „Rezka“ – „What Men Are Doing!“, „Double“ ir „Happy New Year, Moms!“, o „YTS“ – „Everly“ ir „Maps to the Stars“.
Interneto prieigos paslaugų teikėjai įpareigoti ne vėliau kaip per penkias dienas nuo sprendimų gavimo panaikinti galimybę pasiekti šias svetaines DNS blokavimo būdu. Vartotojai, bandantys prie jų prisijungti, bus nukreipiami į LRTK informacinį puslapį.
LRTK nuolat stebi jau užblokuotas interneto svetaines ir jų kopijas. Nustačius naujus domenus, kurie suteikia prieigą prie tos pačios veiklos ir kuriuose pasiekiamas beveik tapatus neteisėtai paskelbtas turinys, gali būti priimamas sprendimas blokuoti ir šiuos domenus.
Naujausi komentarai