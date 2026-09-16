Atidaryta „Teltonikai“ būtina Kuprioniškių transformatorių pastotė

Kaip atidaryme pažymėjo energetikos ministras Lukas Savickas, pastotę pavyko pastatyti kur kas anksčiau nei planuota.
„Prisimenu dar iš to laikotarpio, kai buvau kitos srities ministru ir tapus ekonomikos srities ministru, tikrai tuo metu buvo kitokio pobūdžio audra. Tuo metu buvo audra apie tai, kad šis milžiniškas projektas (...) susidūrė su reikšmingais iššūkiais. Ir teko matyti tai kaip vieną iš pagrindinių tikslų, kad galėtume kiek įmanoma greičiau padaryti visa, kas yra reikalinga iš valstybės perspektyvos“, – pastotės atidarymo renginyje antradienį sakė L. Savickas.
„Ir ne tik kad pavyko (...) sudalyvauti vieno iš etapų atidaryme, per tuos devynis mėnesius gražinti visą projektą atgal ant bėgių, tačiau taip pat ir sukurti investicijų greitkelį“, – kalbėjo jis.
Ministras taip pat pabrėžė, jog greitos procedūros „Teltonikai“ ir kitoms tokioms įmonėms turi būti standartas.
„Turbūt skėtinis priimtas sprendimas tai buvo investicinio greitkelio formatas, kuris leido užtikrinti, kad tokio pobūdžio įmonėms yra numatytos greitesnės procedūros, įtvirtintos įstatymu. Sprendimai jau yra priimti, sisteminis požiūris turi būti tas, kuris dominuoja, negalime kalbėti apie situacijas, kada individualaus dėmesio dėka tiktais yra procedūros užtikrinamos, kad jos būtų greitos, tai turi būti standartas, kuris jau šiuo metu įtvirtintas ir įstatymuose“, – žurnalistams sakė L. Savickas.
Projektą įgyvendinusios bendrovės „Litgrid“ akcininkės, energetikos grupės „Epso-G“ vadovas Mindaugas Keizeiris linkėjo „Teltonikai“ išnaudoti ir įdarbinti pastotės tiekiamą elektrą Lietuvos konkurencingumui didinti.
„Palinkėjimas yra „Teltonikai“ įdarbinti šituos 58 megavatus, išnaudoti tam, kad didintų ir Lietuvos konkurencingumą, kurtų produktus, kurie skirti geriems tikslams, augti tiek pačiai įmonei, tiek augti kartu visai Lietuvos ekonomikai“, – renginyje kalbėjo jis.
Tuo metu bendrovę „Teltonika“ kontroliuojančios įmonės „Teltonika IoT Group“ vadovas Marius Derenčius teigė, kad 58 megavatų pastotės užteks viso parko veiklai.
„Visam projektui mums užtenka tiek, kiek esame gavę – 58 megavatų“, – žurnalistams Liepkalnyje sakė M. Derenčius.
Jis taip pat pabrėžė, jog pastotė yra būtina verslo augimui: „Kad pasiektume rezultato, mums reikia palaikymo. Mums reikia elektros. Be elektros mes negalim įveiklinti nei savo gamybinio resurso, nei kurti papildomų darbo vietų. Tai yra didelis projektas, kuris vienija visą Lietuvą, ne tik verslą“.
„Litgrid“ vadovas Andrius Šemeškevičius tikino, jog „Teltonikos“ savininko Arvydo Paukščio 2024-tų metų pabaigoje paskelbtas pareiškimas, jog jis stabdo gamyklų parko Liepkalnyje statybas, buvo kaip „šaltas dušas“, paskatinęs paspartinti visus pastotės įrengimo darbus.
„Buvom pasiklydę turbūt biurokratijos džiunglėse, tas buvo kaip šaltas dušas, kur visos institucijos surėmė pečius. Ir matom rezultatą, kad netgi paankstinom tą ambicingą planą, kuris buvo beveik metais vėlesnis“, – žurnalistams sakė A. Šemeškevičius.
„Čia dabar kaip pavyzdinis projektas, kai reikia labai skubiai ir labai daug sudėtingų dalykų padaryti, kad galima kaip šveicariškam laikrodžiui sudirbti“, – pridūrė jis.
Anot „Litgrid“ vadovo, darbus pagreitino visos projekto šalys, pastangų dėjo ir „Teltonika“.
„Klientas, tvarkydamas gerbūvį, žinojo, kad dar projektas nėra baigtas, ir sutvarkęs gerbūvį, kadangi jiems reikėjo priduoti šitą gamyklą, jiems būtų reikėję viską vėl atkasinėti laidų tiesimui. Iš karto proaktyviai buvo pakloti vamzdžiai, per kuriuos galėjome pratraukti laidus. Tas vėlgi sutaupė turbūt kelis mėnesius. Visi šitie inovatyvūs dalykai leido greitinti projektą“, – aiškino A. Šemeškevičius.
„Teltonikos“ savininkas A. Paukštys 2024 metų lapkritį pareiškė stabdantis gamyklų parko Liepkalnyje statybas dėl biurokratinių kliūčių negaunant būtinos elektros galios – Vyriausybė bei energetikos ir kelių statybos įmonės tuomet ėmė skubiai šalinti visas kliūtis.
A. Paukštys tuomet kaip vieną pagrindinių kliūčių minėjo ir institucijų negebėjimą pakeisti puslaidininkių gamyklos sklypo paskirties į pramoninę. Vyriausybė šių metų vasarį pritarė beveik 15 hektarų ploto sklypo paskirties keitimui iš visuomeninės į pramonės ir sandėliavimo.
Skelbta, kad naujoji pastotė užtikrins patikimą elektros tiekimą „Teltonika High-Tech Hill“, kuris taps vienu didžiausių elektros vartotojų Lietuvoje.
Pastotės projektas buvo įgyvendintas sparčiau nei numatyta pirminiuose planuose. Pagal pradinius įsipareigojimus elektros tiekimą technologijų parkui planuota užtikrinti iki 2027 metų rugpjūčio pabaigos, tačiau jis bus pradėtas šiemet rugsėjį.
Įgyvendinant projektą pastatyta nauja 110 kV skirstykla su penkiais jungtuvais, įrengti du nauji 63 megavoltamperių (MVA) galios transformatoriai ir užtikrinta iki 58 MW pagal prisijungimo sąlygas pageidauta galia.
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