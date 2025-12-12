Atidengta išskirtinė instaliacija „Megos“ 20-mečiui paminėti

„Instaliacijoje besikeičiantys vaizdai kviečia į simbolinę kelionę per du dešimtmečius trunkančią „Megos“ istoriją – nuo ranka piešto pirmojo logotipo, pastato architektūrinių pokyčių ir drąsių rinkodaros sprendimų iki augančių erdvių bei reikšmingų projektų, kurie kūrė, kuria ir, tikime, toliau kurs mūsų išskirtinumą bei tapatybę. Ši vizualinė retrospektyva lankytojams ne tik primena, kokį kelią kartu nuėjome, bet ir leidžia akimirkas patirti iš naujo“, – sakė prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.
2005 m. duris atvėrusi „Mega“ buvo vienas iš ambicingiausių to meto projektų. Juo siekta sukurti visam Kauno regionui reikšmingą šeimos laisvalaikio centrą, kur vienoje vietoje būtų sutelktos parduotuvės, paslaugos ir pramogos. Strategiškai pasirinkta vieta šalia magistralės Vilnius–Klaipėda, privačiomis lėšomis pastatytas viadukas, sujungęs Šilainius su Vytėnais, ir nuo pat atidarymo siūlyta plati operatorių įvairovė padėjo „Megai“ tapti vienu iš lankomiausių šalies prekybos centrų.
„Nuo pat pradžių rinkomės aiškią kryptį – kurti kokybiško ir turiningo šeimos laisvalaikio erdvę. Ši vizija formavo ne tik „Megos“ strategiją ir nuomininkų parinkimą, bet ir drąsius sprendimus investuoti į pramogų infrastruktūrą, kurios tuo metu Lietuvoje beveik nebuvo. Visada siekėme, kad „Mega“ būtų vieta, į kurią šeimos nori sugrįžti – tarsi į antruosius namus, ir nuosekliai dėl to dirbome: kvietėme stiprius vietos ir tarptautinius prekės ženklus, plėtėme restoranų ir kavinių įvairovę, kūrėme naujas patirtis vaikams ir suaugusiesiems, o švenčių laikotarpiu – vizualiai ambicingas ir išskirtines dekoracijas.
Visa tai leido „Megai“ išaugti į daugiau kaip 120 tūkst. kv. m ploto daugiafunkcę erdvę, kasmet sulaukiančią beveik 8 mln. lankytojų. Džiugu, kad nemaža dalis iš šiandien čia veikiančių 216 parduotuvių, restoranų, kavinių ir paslaugų vietų patikėjo vizija dar prieš 20 metų ir sėkmingai veikia iki šiol.
„Tikime, kad 20-mečiui sukurta instaliacija taps proga ir partneriams, ir lankytojams prisiminti ir iš naujo patirti kelionę per visą „Megos“ istoriją“, – sakė L. Binderis.
Jau 20 m. „Megoje“ veikia „A&G“, „Apranga“, „Batanica“ („Viva batai“), „Can Can“, „Chester“, „Čili pica“, „Cinamon“, „City Jeans“, „Cropp“, „Drogas“, „ Rimi Hyper “, „Katpėdėlė“ („Charlie pizza“), „Kika“, „Kristiana“, „Kurima“, „Lelija“, Optometrijos centras, „Outlet Space“ („Išparduotuvė A“), „Reserved“, „Senukai“, „Skonis ir kvapas“, „Sportland“, „Takko Fashion“, „Tele2“, „Topo centras“, „Triumph“, „Valentino ledai“, „Vero Moda“, „Verona“, „Žygio batai“.
„Už buvimą kartu ir bendrą darbą kuriant išskirtines patirtis lankytojams dėkojame visiems partneriams – ir tiems, kurie mumis tikėjo nuo pirmų žingsnių, ir tiems, kurie prisijungė vėliau. Labai ačiū ir lankytojams, kurie savo pirkiniams, pramogoms ir susitikimams renkasi „Megą“. Toks jų pasirinkimas yra didžiausia mūsų paskata darbus tęsti toliau, nuolatos keistis ir augti“, – sakė L. Binderis.
Per du dešimtmečius „Mega“ įgyvendino daugybę ambicingų projektų, kurie tapo svarbia jos identiteto dalimi:
- Jau nuo pat atidarymo „Megos“ simboliu tapo čia įkurdintas vienas iš aukščiausių jūrinių akvariumų Baltijos šalyse (10 m aukščio ir 4 m pločio). Jis iki šiol itin mėgstamas šeimų su vaikais;
- Po 2016 m. rekonstrukcijos „Mega“ įgijo naują architektūrinį veidą, jos plotas padidėjo net 40 proc., todėl buvo galima atverti dar daugiau erdvių pramogoms ir paslaugoms;
- 2017 m. čia pradėjo veikti pirmasis Baltijos šalyse edukacinis centras vaikams „CurioCity“. Jis greitai tapo vienu iš svarbiausių regiono traukos objektų šeimoms, darželių ir mokyklų grupėms;
- „Mega“ buvo vienas iš pirmųjų Lietuvoje veikiančių prekybos centrų, įkūrusių visavertį sporto centrą, ir iki šiol išlieka vieninteliu prekybos centru, kuriame įrengti teniso kortai. Gausu čia ir kitų aktyvaus laisvalaikio erdvių;
- „Megoje“ duris atvėrė ir pirmasis Lietuvoje kontaktinis zoologijos sodas „Zoopark“. Jis papildė šeimai skirtų veiklų pasiūlą;
- Šeimoms skirtą kryptį stiprina tokios išskirtinės čia įsikūrusios paslaugų ir pramogų vietos kaip kineziterapijos klinika „Bambino SPA“, penkių salių kino centras „Cinamon“, boulingo ir biliardo namai „Strikehouse“, vienintelis Lietuvoje po stogu įrengtas mini golfo aikštynas „Jungle Monkeyz Adventure Golf“, vamzdinė čiuožykla iš antrojo prekybos centro aukšto ir įvairios vaikų žaidimų zonos bei nuolat rengiamos edukacinės veiklos.
„Visos šios erdvės formuoja „Megos“ išskirtinumą – ji tampa ne tik prekybos centru, bet ir antraisiais namais mums ir, tikimės, mūsų lankytojams. Tai – vieta, kur galima praleisti visą dieną, atrasti naujų veiklų ir patirti buvimo kartu džiaugsmą“, – pabrėžė L. Binderis.
20-mečiui sukurtą retrospektyvią instaliaciją bus galima matyti visus 2026 m. Lankytojai ją gali rasti šalia informacijos centro, priešais pagrindinį įėjimą.
„Tikiu, kad ši vizuali kelionė ne tik primins, kaip užaugome per dvidešimt metų, bet ir įkvėps dar ambicingesniems projektams ateityje“, – sakė L. Binderis.
