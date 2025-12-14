Atnaujinti traukinių tvarkaraščiai: keturi nauji vietiniai ir du tarptautiniai maršrutai

Daugiausia pokyčių – šiaurės Lietuvoje. Nuo gruodžio 14 dienos maršrutas Panevėžys–Mažeikiai bus skaidomas į tris atskirus maršrutus: Radviliškis–Mažeikiai, Šiauliai–Mažeikiai ir Šiauliai–Panevėžys. Tai užtikrins dažnesnes keliones tarp Šiaulių, Radviliškio ir Panevėžio, skelbia keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“.
Maršrutas Klaipėda–Šilutė pratęsiamas iki Kretingos, keleiviai be persėdimų galės pasiekti Girulius, Kretingą ir Kretingalę.
Traukiniai dažniau kursuos atkarpomis Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Marijampolė. Keleiviams bus pasiūlyti papildomi išvykimo laikai vakarinio piko metu, o nuo 16 iki 19 val. traukiniai tarp Vilniaus ir Kauno kursuos vidutiniškai kas pusvalandį.
Padaugės maršrutų tarp Lietuvos ir Lenkijos – vietoje vieno kasdien kursuos trys traukiniai – Krokuvos, Suvalkų ir netoli Vokietijos sienos esančio Ščecino kryptimis.
„LTG Link“ ir Vilniaus savivaldybės viešojo transporto įmonė „Susisiekimo paslaugos“ suderino vėlyvųjų traukinių, grįžtančių iš Lenkijos, ir miesto viešojo transporto tvarkaraščius.
Be to, gyventojai keliones pradėti galės iš dviejų papildomų stotelių – Kretingalės ir Kalvarijos. Kretingalėje sustos Kretinga–Šilutė maršruto traukiniai, o Kalvarijoje – Vilnius–Mockava maršrutu vykstantys traukiniai.
(be temos)