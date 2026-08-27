Audra baigėsi, problemos liko: vis dar neveikia maždaug po 50 bendrovių mobilaus ryšio stočių

„Bitė Lietuva“ skelbia, kad trečiadienio rytą elektros dar neturėjo 55 ryšio bokštai – 16,7 proc. visų audros paveiktų bokštų (330) arba 3 proc. visų jos bokštų.
Anot bendrovės, ryšį turi jau 99,2 proc. klientų, o ryšio sutrikimų vis dar patiria iki 6 tūkst.
Bendrovės inžinieriai dirba ten, kur elektros tiekimas nėra visiškai atkurtas ar stabilus, o svarbiausioms bazinėms stotims elektra tiekiama mobiliaisiais generatoriais, teigiama pranešime.
Tuo metu „Tele2“ skelbia, kad be elektros yra likusi 41 jos stotis – 11,2 proc. visų paveiktų (366) arba 2,5 proc. visų bokštų (1629). Sudėtingesnė situacija išlieka dalyje Kauno ir Utenos apskričių.
„Matome aiškų situacijos gerėjimą – elektros tiekimas jau atkurtas didžiajai daliai mūsų mobiliojo ryšio stočių, o mūsų dėmesys dabar sutelktas į likusias sudėtingiausias vietoves“, – pranešime teigė „Tele2“ technikos direktorius Baltijos šalims Valerijus Kovzanas.
Įmonės ryšys jau atkurtas Marijampolės, Panevėžio, Telšių, Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Vilniaus, Alytaus apskrityse.
Trečiadienio ryto duomenimis, tam tikrų ryšio trikdžių dar gali patirti apie 9 tūkst. „Tele2“ vartotojų.
Bendrovė „Telia“ BNS teigė, kad vis dar neveikia apie 40 bendrovės stočių – 11,1 proc. visų audros paveiktų (360), arba 2,2 proc. visų stočių (1850). Antradienį ryte įmonė teigė, kad elektros dar neturi 134 mobilios bazinės stotys.
Anot „Telia“, fiksuotų televizijos, telefonijos ir interneto paslaugų kol kas neturi apie 4 tūkst. jos klientų.
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius pirmadienį pranešė, kad iš maždaug 6 tūkst. viso šalies tinklo bazinių stočių neveikė apie 550, o elektroninio ryšio neturėjo apie 66 tūkst. vartotojų: daugiausiai – apie 36 tūkst. – „Tele2“ tinkle, 18 tūkst. – „Bitės“ ir 12 tūkst. – „Telia“.
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