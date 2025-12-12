Bartkus dėl papildomos apkrovos Kauno oro uostui: suplanuotiems skrydžiams tai netrukdys

Be to, Simonas Bartkus pranešė, kad kol kas tik viena kelionių organizatorė laikinai perkelia skrydžius į Kauną – po vieną kasdien, o „Wizz Air“ pradeda tris naujus skrydžius iš Vilniaus ir planuoja dar kelis naujus maršrutus.
„Perkelti skrydžiai kažkokio ypatingo užkrovimo Kauno oro uostui nepadidins (...), jie vyksta kitu laiku negu dabar suplanuoti esami skrydžiai iš Kauno oro uosto. Lygiai taip pat esam tikrai labai dėkingi antžeminio aptarnavimo įmonėms, kurios veikia Kauno oro uoste, kad jos lanksčiai reaguoja ir padidina resursus, kada reikia“, – penktadienį spaudos konferencijoje Vyriausybėje teigė Simonas Bartkus.
Kelionių organizatorė „Join UP! Baltic“ penktadienį pranešė nuo gruodžio 17 dienos iki 2026 metų kovo pabaigos perkelianti užsakomuosius skrydžius į Egiptą iš Vilniaus į Kauną.
Pasak S. Bartkaus per tris mėnesius suplanuota apie 90 „Join UP! Baltic“ užsakomųjų skrydžių, arba kasdien po vieną.
S. Bartkus pabrėžė, kad jokia oro bendrovė kol kas neplanuoja perkelti skrydžių į Kauną.
„Nė viena kita aviakompanija šiai dienai neplanuoja nei kelti skrydžių į Kauno oro uostą, nei kažkaip keisti skrydžių tvarkaraščių. Nuolatos kalbam su visomis aviakompanijomis ir visos jos indikuoja, kad toliau nori tęsti skrydžius į Vilniaus oro uostą“, – teigė S. Bartkus.
„Matome, kad per pirmas 11 dienų gruodžio mėnesį keleivių srautai tiek Vilniaus oro uoste, tiek Lietuvos oro uostuose bendrai netgi yra išaugę, lyginant su praėjusiais metais“, – pridūrė jis.
LIetuvos oro uostų vadovas priminė, kad Vengrijos oro bendrovė „Wizz Air“, penktadienį pradedanti tris naujus skrydžius i Vilniaus, artimiausiomis savaitėmis planuoja dar kelis naujus maršrutus.
„Nuo šios dienos„Wizz Air“ išplėtė savo bazę Vilniaus oro uoste atsiųsdama papildomą orlaivį ir šiandien startuoja jų skrydžiai į Taliną, Turku miestą Suomijoje ir Nicą Prancūzijoje. Artimiausiomis savaitėmis suplanuoti dar keli jų skrydžių atidarymai, lygiai taip pat jie planuoja dažninti skrydžius kai kuriomis kryptimis, pavyzdžiui, į Kutaisį, Barseloną, Dortmundą“, – pranešė S. Bartkus
Vis dėl to LTOU vadovas pripažino, kad dėl panaikinto vakarinio Suomijos kompanijos „Finnair“ skrydžio tarp Vilniaus ir Helsinkio Vilnius oro uostas neteks apie 70-80 tūkst. eurų.
„Paskaičiavome, kad „Finnair“ sprendimas nevykdyti ketvirto kasdienio skrydžio per visą trijų mėnesių laikotarpį, nes jie iki vasario pabaigos tą sprendimą turi, (kainuos – BNS) apie 70-80 tūkstančių eurų negautų pajamų“, – kalbėjo LTOU vadovas.
Gruodžio pradžioje „Finnair“ skelbė dėl kontrabandinių balionų naikinanti vieną vakarinį skrydį tarp Helsinkio ir Vilniaus.
Tuo metu Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ nuo lapkričio 20 dienos paankstino dviejų skrydžių iš Vilniaus laiką.
Junginių Arabų Emyratų oro bendrovei „Flydubai“ penktadienį pradėjus skrydžius į Vilnių, jos atstovas ketvirtadienį teigė, kad sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai bendrovė ketina nukreipti lėktuvus į Rygą.
