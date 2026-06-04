Bendrovei „Hoopoz“ – patikimo pranešėjo statusas

Ji prisidės prie neteisėto ar kenksmingo internetinio turinio šalinimo, pranešė RRT.
„Lietuvoje ir visoje ES rinkos priežiūros institucijos vis dažniau nustato vartotojų informavimo pažeidimus interneto platformose bei nesaugių ir draudžiamų produktų platinimo atvejus. Patikimo pranešėjo statusas suteikia įmonei galimybę prisidėti prie to, kad tokių atvejų rinkoje būtų mažiau, o skaitmeninė erdvė būtų saugesnė vartotojams“, – pranešime sakė RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
Patikimo pranešėjo statusą šiemet dar gavo bendrovės „Nexa watch“ ir „Vaikų linija“, pernai – įmonė „Piracymeter“ ir „Debunk EU“. Tokį pat statusą nuo 2024-ųjų gruodžio turi asociacija „CropLife Lietuva“.
Toks statusas įprastai suteikiamas trejiems metams.
2025 metais šios įmonės pateikė per 6 tūkst. pranešimų, buvo pašalinta daugiau kaip 30 tūkst. nuorodų į neteisėtą turinį ir 5,9 mln. reklamų. Didžioji dalis jų susiję su nesąžiningomis e. prekybos ir investavimo schemomis, neteisėtais internetiniais lošimais, draudžiamų medicinos produktų reklama ar intelektinės nuosavybės pažeidimais.
Nuo 2024 metų vasario visoje ES įsigaliojęs Skaitmeninių paslaugų aktas reguliuoja skaitmeninių platformų veiklą. Aktu siekiama užtikrinti saugesnę aplinką internete, didesnį platformų veiklos skaidrumą bei atsakomybę.
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