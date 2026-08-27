Bešeimininkio turto detektyvas: kas atsakingas už tai, kas tarsi niekam nepriklauso?

Šį detektyvą padeda išnarplioti Julanta Poškutė, Turto banko Valstybei perduotino turto skyriaus vadovė. Jos kasdienis darbas reikalauja ne tik teisinių žinių, bet ir ypatingo kruopštumo, mat kiekvienas toks pastatas reikalauja atskiro tyrimo, siekiant nustatyti tikrąją jo padėtį ir savininkus.
Esminiai skirtumai tarp „apleisto“ ir „bešeimininkio“
Žvelgiant į nenaudojamą sodybą, lengva padaryti skubotą išvadą, kad ji yra bešeimininkė. Tačiau Julanta Poškutė pabrėžia, kad teisiškai šios sąvokos skiriasi iš esmės. Vien tai, kad gyvenamasis namas ilgą laiką stovi nenaudojamas, dar nereiškia, kad jis neturi savininko.
Teisinėje praktikoje griežtai skiriamas apleistas ir teisiškai bešeimininkis turtas. Apleistu turtu laikomas toks objektas, kuris turi konkretų šeimininką, tačiau yra neprižiūrimas. Tuo tarpu teisiškai bešeimininkis turtas – tai objektas, kuris iš tiesų neturi jokio šeimininko. Taip pat svarbu jį skirti nuo turto, kurį valstybė paveldi įstatymų nustatyta tvarka, pavyzdžiui, po savininko mirties nesant kitų įpėdinių. Kad turtas teisiškai būtų pripažintas bešeimininkiu, būtina atlikti specialias, teisės aktuose nustatytas procedūras.
Kur ieškoma tiesos?
Kaipgi toks gyvenamasis namas Buivydžių I kaime patenka į specialistų akiratį? Kelias iki oficialaus tyrimo prasideda įvairiai. Apie galimai bešeimininkį nekilnojamąjį turtą pranešti gali patys gyventojai, vietos bendruomenė, seniūnija arba savivaldybė. Neretai tyrimą inicijuoja ir pats Turto bankas, kai kreipiasi savarankiškai.
Pradėjus procesą, prasideda kruopšti informacijos apie turto savininką paieška. Informacijos ieškoma bendradarbiaujant su atsakingomis institucijomis, o paieškos keliai veda per oficialius šaltinius. Tačiau kas vyksta tuomet, kai nuosavybės dokumentai yra itin seni, neišsamūs arba jų apskritai nepavyksta surasti? Tokiais atvejais tyrimas tampa dar labiau komplikuotas, reikalaujantis dar glaudesnio bendradarbiavimo su institucijomis, siekiant atkurti tiesą.
Svarbiausia taisyklė šiame procese – negalima pastato perimti iš karto vien dėl to, kad jis atrodo pamirštas. Įstatymai numato, kad pirmiausia privalo būti apsaugotos visos galimų savininkų teisės. Tam atliekami būtini teisiniai veiksmai, o proceso metu skiriamas nustatytas terminas, per kurį bandoma surasti galimą savininką ar jo įpėdinius. Tik tuo atveju, jei per šį terminą niekas nepareiškia teisių ir pateikiamas teisinis pagrindimas, kad turtas tikrai neturi šeimininko, gali būti priimamas sprendimas dėl jo perėmimo.
Pavojingas palikimas: kas atsakingas už grėsmes?
Apleisti pastatai neretai sukelia didelių rūpesčių vietos gyventojams. Griūvančios konstrukcijos, aplinkai pavojinga būklė kelia realią grėsmę saugumui. Kas prisiima atsakomybę už tokį objektą, jei jo būklė tampa pavojinga aplinkiniams?
Teisinis reguliavimas čia aiškus: už objekto saugumą ir būklę atsako jo teisėtas valdytojas arba savininkas. Būtent todėl yra ypatingai svarbu laiku nustatyti savininkus ir užkirsti kelią tam, kad aplinkui neliktų bešeimininkio turto, už kurį niekas neatsako.
Siekdama padėti vietos bendruomenėms, J. Poškutė dalijasi svarbiu patarimu. Pastebėjus ilgai neprižiūrimą pastatą be aiškaus savininko, gyventojams pirmiausia reikėtų kreiptis į savo seniūniją arba savivaldybę. Tai yra artimiausias kontaktas, kuris gali imtis oficialių veiksmų. Specialistė primygtinai ragina gyventojus nesiimti tvarkyti ar naudoti tokių objektų savarankiškai. Savavališkai eiti į svetimą ar niekieno objektą bei jame atlikti kokius nors veiksmus nėra teisėta, todėl derėtų pasikliauti oficialiomis procedūromis.
Kas vyksta po sprendimo priėmimo?
Atlikus visas būtinas paieškas, teisinius veiksmus bei gavus reikiamus sprendimus, bešeimininkis turtas gali būti oficialiai perimamas. Tik tuomet įvertinama reali jo būklė ir priimamas sprendimas dėl tolesnio jo panaudojimo ar realizavimo. Pagrindinis šio ilgo ir kruopštaus darbo tikslas – užtikrinti, kad apleistas objektas galiausiai būtų sutvarkytas, perduotas arba vėl pradėtas naudoti, taip sugrąžinant tvarką į kaimo bendruomenes. Taip Buivydžių I kaimo sodybos istorija gali sulaukti laimingo ir teisiškai tvarkingo naujo skyriaus.
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