„BLRT Grupp“ pastatė pasaulyje analogų neturinčią jūrinę žuvivaisos baržą

„Užsakovui perduotos žuvivaisos baržos ilgis – 64,8 m, plotis – 12 m, o 800 metrinių tonų talpos pašarų saugykla aprūpinta unikalia hibridine pašarų tiekimo sistema. Pašaras į žuvides galės būti tiekiamas po vandeniu. Tokia technologija yra draugiškesnė aplinkai ir reikalauja mažiau energijos sąnaudų. Atlikti bandymai atskleidė, kad ši sistema sunaudoja 70–90 % mažiau energijos nei paviršinio šėrimo sistema. Siekiant efektyviausio rezultato, baržoje veiks abi sistemos, kad užsakovas turėtų galimybę nuspręsti, kurią iš jų naudoti, esant skirtingoms aplinkybėms“, – paaiškino „Marketex Marine“ valdybos pirmininkas Dmitri Gornostajev.

„Su „Marketex Marine“ bendradarbiaujame jau daugiau kaip 10 metų, tačiau šis projektas yra tikras proveržis akvakultūros srityje. Ši barža yra pati didžiausia, ji aprūpinta pažangiausiomis technologijomis ir tokia įranga, apie kurią prieš kelerius metus galėjome tik pasvajoti. Barža bus eksploatuojama atviroje jūroje, todėl joje įrengta apsaugos nuo supimo ir apvirtimo sistema, be to, specialiai šiai baržai sukūrėme V formos korpusą. Padidinto atsparumo klasė leis baržai atlaikyti aukštesnes bangas ir oro sąlygas“, – pasakojo „AKVA group“ valdybos narys Per Andreas Hjetland.

„BLRT Grupp“ nuotr.

Ši barža bus eksploatuojama atviroje jūroje, ji yra skirta aptarnauti specialiai jai suprojektuotas naujo tipo žuvides, kurios bus panardintos į 6–8 metrų gylį. Tokios žuvidės padės išvengti žuvų ligų, kurias sukelia patogeniniai mikroorganizmai, gyvenantys paviršiniuose telkinių vandenyse.

Per pastaruosius 15 metų „Marketex Marine“ žuvų auginimo pramonei pastatė daugiau kaip 350 baržų, kurios sėkmingai eksploatuojamos visame pasaulyje: nuo Japonijos iki Čilės ir nuo Norvegijos iki Graikijos. Mažųjų laivų statybos ir žuvų veisimo rinkoms „Marketex Marine“ siūlo sprendimus „iki rakto“, t. y. nuo baržų projektavimo iki pagaminto produkto perdavimo klientui. Bendrovė pirmauja žuvų veisimui skirtų plieninių baržų statybos srityje.