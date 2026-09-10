„Šiandien ESO valdyba pusę penkių renkasi ir svarstys ESO generalinio direktoriaus prašymą būti atleistam iš pareigų. Valdybos sprendimo mes nežinome. Valdyba yra laisva nuspręsti taip, kaip atrodo tinkama įvertinus aplinkybes“, – per Vyriausybės valandą Seime teigė M. Sinkevičius
Braška ESO vadovo kėdė: valdyba spręs dėl jo atleidimo
2026-09-10 12:39
„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) valdyba ketvirtadienį spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo, pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Renaldas Radvila / P. Peleckio / BNS nuotr.
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