Buvusio „Lewben“ savininko Viliaus Kavaliausko verslo imperija aptarnavo Rytų elitą

Anot jo, didžioji dalis sandorių įvyko tuo metu, kai bankas priklausė turto valdymo įmonės „Lewben“ įkūrėjui V. Kavaliauskui. Jo advokatai neigia, kad jis ar jo įmonės prisidėjo prie neteisėtos finansinės veiklos, ir tikina, kad V. Kavaliauskas nedalyvavo „Pacific Private Bank“ operacinėje veikloje.
Dalį mokėjimų „Pacific private bank“ vykdė per jau nebeveikiančią Naujosios Zelandijos finansų įstaigą „Worldclear“. Kaip vėliau nustatė vietos institucijos, pastarasis tik iš dalies laikėsi pinigų plovimo prevencijos reikalavimų, o kai kur jų visiškai nepaisė. Nutekėję duomenys rodo, kad per porą metų „Worldclear“ apdorojo „Pacific Private Bank“ transakcijų už ne mažiau nei 34 mln. eurų.
Verslininko Vitoldo Tomaševskio bendrovė „Bestaniaco“ garantavo 16,5 mln. dolerių paskolą Rusijos verslininko Maksimo Žukovo įmonei „Invest Alliance“. Galiausiai šią paskolą „Pacific private bank“ padengė ne „Invest Alliance“, o pati „Bestaniaco“.
Kipro įmonė „Wallitus“, kurios vienas naudos gavėjų – V. Kavaliauskas, pervedė bent 3,4 mln. dolerių A. Lukašenkos „pinigine“ vadinamam Aleksėjui Aleksinui. Dalis mokėjimų buvo atmesti bankų, tačiau vėliau jų struktūra buvo pakeista ir bandyta siųsti juos iš naujo.
Prieš kiekvieną „Wallitus“ mokėjimą A. Aleksinui panašią arba identišką sumą į „Wallitus“ pervesdavo kita Kipro įmonė – „Sumsteg“. Ji buvo susijusi su A. Aleksino šeimos ratu ir tuo pat metu sudarinėjo šimtamilijonines naftos produktų tiekimo sutartis su jo kontroliuotomis Baltarusijos energetikos bendrovėmis.
„Bankera“ iš V. Kavaliausko „Pacific Private Bank“ įsigijo 2018 metais.
Didžioji dalis tyrime analizuotų sandorių įvyko 2017 metais – tais metais Valstybės saugumo departamento (VSD) pateikta įslaptinta informacija tapo pagrindu pripažinti su „Lewben“ susijusią įmonę „Lewben Investment Management“ neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų dėl ryšių su ES ir NATO nepriklausančių šalių asmenimis.
2019 metais „Lewben Investment Management“ šį sprendimą apskundė Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT), tačiau 2023 metais bylą prieš Lietuvą pralaimėjo. Tai nesutrukdė 2023 metais V. Kavaliausko įkurtai „Lewben“ laimėti Lietuvos banko (LB) konkursą konsultuoti atnaujinant pinigų plovimo prevencijos procedūras.
LB ir „Lewben“ sutartyje užsimenama apie LB konfidencialių dokumentų perdavimą „Lewben“, tarp kurių – procesų aprašai, klientų pažinimo procedūros, jų rizikos vertinimo ir sankcijų patikros taisyklės. Nors sutartyje minima, kad visi „Lewben“ perduoti dokumentai yra konfidencialūs, LB „15min“ neigė perdavęs šią informaciją.
„Pacific private bank“ vardas Lietuvoje pernai skambėjo „Bankeros“ skandale. „15min“ ir OCCRP tyrimas atskleidė, kad daugiau nei 100 mln. eurų iš investuotojų pritraukusi „Bankera“ dalį lėšų nukreipė į jos įkūrėjams priklausantį privatų banką Vanuatu, o iš čia pirko prabangius būstus bei saviems dalijo milijonines paskolas.
Po „15min“ paskelbto tyrimo Lietuvos teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, pasisavinimo ir iššvaistymo.
2025 metais V. Kavaliauskas pardavė „Lewben“ (dabar – „Noewe“) akcijas įmonės partneriams.
Skelbta, kad Vanuatu centrinis bankas pernai lapkritį panaikino „Pacific Private Bank“ licenciją, dėl to vyksta ginčai teismuose.
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