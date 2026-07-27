„Civinity“ užbaigė beveik 3 tūkst. liftų Kroatijoje prižiūrinčios „Metus“ įsigijimą

Apie 280 darbuotojų turinčios „Metus“ grupės veikla apima liftų gamybą, naujų liftų montavimą bei liftų priežiūrą ir modernizaciją. Kroatijoje bendrovė prižiūri apie 2,8 tūkst. įvairių gamintojų liftų. Vietos serviso komandoje dirba per 40 technikų, o avarinė tarnyba veikia visą parą. Bendrovės padaliniai išdėstyti Zagrebo regione, Varaždine, Osijeke, Rijekoje ir Splite. Klientus aptarnauja keliuose regionuose dirbančios komandos.
„Pagal serviso portfelį ir technikų tinklą „Metus“ Kroatijoje priklauso rinkos lyderių grupei. Vertindami bendrovę žiūrėjome, kaip ji aptarnauja klientus skirtinguose šalies regionuose. Čia dirba žmonės, kurie rinką pažįsta metų metus. Su jais ir auginsime šį verslą“, – sakė „Civinity“ grupės valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
„Metus“ savo veiklos pradžią Kroatijos liftų rinkoje sieja su 1992 metais. Reguliari priežiūra ir avariniai iškvietimai sudaro kasdienį serviso komandos darbą. Bendrovė remontuoja liftus, keičia susidėvėjusias dalis ir padeda pasirengti periodinėms patikroms. Jos technikai aptarnauja gyvenamuosius namus, biurus, viešuosius bei kitus pastatus.
Pagal neaudituotus 2025 metų duomenis, „Metus“ konsoliduotos pajamos siekė 18,9 mln. eurų, EBITDA – 1,1 mln. eurų, turto vertė – 12,6 mln. eurų. Įsigytos veiklos pajamos prilygsta beveik penktadaliui „Civinity“ pajamų iki sandorio.
Bosnijoje ir Hercegovinoje „Metus“ gamina liftus, o naujų liftų montavimo komandos dirba Vokietijoje ir kitose Europos rinkose. „Civinity“ daugiausia augimo galimybių sieja su servisu. Priežiūros sutartys paprastai trunka ilgiau nei montavimo projektai, o klientai su serviso bendrove dažnai dirba visą lifto eksploatacijos laiką. Sutartys pratęsiamos, kai technikai dirba patikimai ir greitai atvyksta į gedimo vietą.
Įsigijusi „Metus“, „Civinity“ perima Kroatijoje ir Slovėnijoje jau veikiančias serviso komandas bei jų aptarnaujamų klientų portfelį. Grupė gali iš karto tęsti esamą veiklą ir nuosekliai didinti jos mastą abiejose šalyse. Liftų priežiūrą „Civinity“ vertina kaip svarbią paslaugą daugiabučių ir komercinių pastatų klientams.
Slovėnijoje veikla per metus išaugo 47 proc.
„Metus“ bendrovė Slovėnijoje įregistruota 2022 metais ir veikia Liublianoje. Jos pajamos 2025 metais pasiekė 1,26 mln. eurų, palyginti su 856 tūkst. eurų metais anksčiau. Komandoje dirbo vidutiniškai apie devynis žmones.
Slovėnijos komanda dar tik auga. „Civinity“ planuoja didinti klientų portfelį ir kartu plėsti vietos komandą.
„Slovėnijoje jau dirba vietos komanda ir auga klientų portfelis. Dabar norime tą veiklą išauginti. Į kitas šalis eisime palaipsniui, nes serviso plėtros tempas priklauso nuo technikų skaičiaus ir realaus reagavimo laiko. „Metus“ bus mūsų bazė tolesnei plėtrai regione“, – teigė D. Jacka.
Kroatijoje įgyvendinama liftų įrengimo programa
Kroatijoje šiuo metu įgyvendinama valstybės programa, skirta liftams ir kitai prieinamumo įrangai daugiabučiuose įrengti. Reikalavimus atitinkantiems projektams valstybė finansuoja trečdalį išlaidų. Kroatijos ministerija skaičiuoja, kad programos sąlygas galėtų atitikti apie 15 tūkst. pastatų. Programai 2026 metais numatyta 2 mln. eurų, 2027 metais – 3 mln. eurų.
Naujai įrengtiems liftams reikės reguliarios techninės priežiūros. „Metus“ padaliniai jau veikia pagrindiniuose Kroatijos regionuose, o Slovėnijoje auga atskiras klientų portfelis.
„Sdiptech“ „Metus“ valdė nuo 2015 metų. Sandoriui finansuoti „Civinity“ išleido 893 tūkst. eurų nominalios vertės privačių obligacijų, kurias išpirko „INVL Bridge Finance“.
Pirmiausia „Civinity“ stiprins veiklą ir vietos komandas Kroatijoje bei Slovėnijoje.
Apie „Civinity“ grupę
„Civinity“ – viena didžiausių pastatų priežiūros, inžinerinių ir susijusių skaitmeninių paslaugų grupių Šiaurės Europoje bei Baltijos regione. Grupė veikia Lietuvoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Pietų Europos rinkose, įskaitant Kroatiją bei Slovėniją. „Civinity“ prižiūri daugiau kaip 5 mln. kv. m gyvenamųjų pastatų ploto, aptarnauja daugiau kaip 1,6 tūkst. komercinių klientų ir yra įgyvendinusi daugiau kaip 2 tūkst. inžinerinių projektų.
Apie „Sdiptech“
„Sdiptech“ – Stokholme įsikūrusi infrastruktūros technologijų grupė, kuri įsigyja ir plėtoja savo nišose pirmaujančias bendroves. Jų technologijos, sprendimai ir paslaugos prisideda prie tvaresnės, efektyvesnės ir saugesnės infrastruktūros kūrimo. Grupės pajamos siekia apie 4,5 mlrd. Švedijos kronų, o „Sdiptech“ B klasės akcijomis prekiaujama „Nasdaq Stockholm“ biržoje.
Apie „INVL Bridge Finance“
„INVL Bridge Finance“ – „INVL Asset Management“ valdomas atvirojo tipo investicinis fondas informuotiesiems investuotojams, investuojantis į privačią skolą. Fondas teikia prie konkrečių verslo poreikių pritaikytą finansavimą mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms, kurios plečia veiklą, investuoja ar įgyvendina įsigijimus. Įprastas fondo investicijos dydis siekia nuo 1 iki 10 mln. eurų, o 2026 metų gegužės duomenimis jo grynųjų aktyvų vertė buvo 56,1 mln. eurų.
(be temos)