„Consilium optimum“ – 5 mln. eurų ILTE paskola

Tai pirmoji verslo įmonei suteikta paskola iš nuosavų ILTE lėšų, pranešė bankas.
Paskola leis šią didesniu mastu įgyvendinti pastatų skaitmeninės ir energetinės infrastruktūros projektus, kuriuose sujungiami ryšio, saugumo, prieigos kontrolės, išmaniųjų namų ir energijos valdymo sprendimai, rašoma pranešime.
Pasak įmonės vadovo Romualdo Vitalijaus Andrijausko, plėtrą lemia augantys NT vystytojų poreikiai ir siekis kuo daugiau pastato technologinių sprendimų numatyti dar projektavimo etape.
„Matome, kad keičiasi NT vystytojų poreikiai. Jiems aktualu ne tik įrengti interneto ar televizijos infrastruktūrą, bet ir iš anksto suplanuoti kitus pastato technologinius sprendimus. Todėl plečiame savo veiklą į platesnį pastatų technologijų segmentą. ILTE finansavimas leis šią plėtrą vykdyti sparčiau ir vienu metu įgyvendinti daugiau projektų“, – pranešime sakė R. V. Andrijauskas.
„Spartus internetas daugiabutyje šiandien yra savaime suprantamas. Kitas žingsnis – išmanus pastatas, kuriame ryšio, saugumo ir energijos valdymo sistemos veikia suderintai“, – pridūrė jis.
ILTE Klientų finansavimo tarnybos vadovė Giedrė Gečiauskienė sako, jog paskola įmonei padės finansuoti infrastruktūros plėtrą ir didinti pajėgumus, sparčiau reaguoti į augantį NT rinkos poreikį integruoti daugiau technologinių sprendimų pastatuose.
„Matome, kad Lietuvos verslas vis daugiau investuoja į skaitmeninimą ir technologinį atsinaujinimą, todėl svarbu, kad tokiems projektams būtų prieinamas tinkamas ilgalaikis finansavimas“, – sakė ILTE valdybos narė.
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