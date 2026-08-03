To darbo pokalbiuose klausia vis dažniau

Vilnietė Julija Kavoliūnienė sakė esą, jei keistų darbą, mieliau rinktųsi darbdavį, kuris pasiūlytų galimybę automobilį įkrauti darbo vietoje.
„Reikalingas ir šiuolaikiškas dalykas, tad, manau, daug kur taikomas. Labai į tai atsižvelgčiau“, – tikino „LTG“ darbuotoja.
„Lietuvos geležinkeliai“ visoje Lietuvoje turi 20 įkrovimo vietų. Dauguma jų skirtos tarnybiniams automobiliams, tačiau kitomis gali naudotis bet kuris elektromobilį turintis darbuotojas. Anot įmonės atstovų, kol kas vietų pakanka.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Per brangu, kad tai būtų individualu, todėl dalinamės. Infrastruktūrą plečiame kiekvienais metais“, – pasakojo „LTG“ turto valdymo paslaugų vadovė Raimonda Gaidelionienė.
Įmonės atstovė teigimu, klausimų apie galimybę darbe įkrauti elektromobilį iš darbo ieškančių žmonių ji išgirsta vis dažniau.
„Darbuotojai mėgsta pasitikrinti, kokias galimybes turės“, – teigė R. Gaidelionienė.
Kova dėl talentų yra arši, todėl sudominti žmones reikia ne tik atlyginimu.
„Elektromobilių įkrovimo stotelės yra vienas iš tų malonių priedų, kurį galime pasiūlyti ir į kurį žmonės labai maloniai reaguoja“, – sakė UAB „Švyturys-Utenos alus“ atstovas Dainius Smailys.
Vienoje įmonėje šešios įkrovimo vietos rezervuotos konkretiems darbuotojams. Prireikus, jų esą bus įrengta ir daugiau.
„Ši galimybė jau reklamuojama pokalbio dėl darbo metu, nes tai yra didelis privalumas tiems, kam tai aktualu. Pavyzdžiui, kas gyvena tuose rajonuose, kur prie namo ar daugiabučio nėra tokios galimybės“, – aiškino D. Smailys.
Neatsilieka ir verslo centrai – įkrovimo stotelių dabar galima rasti beveik prie kiekvieno jų.
„Jei dar prieš penkerius metus mums reikėdavo įtikinėti verslo centrus statyti elektromobilių įkrovimo stoteles, dabar situacija yra labai pasikeitusi“, – kalbėjo „In Balance grid“ vadovas Simonas Stankus.
Vis dėlto įkrovimo stoteles įrengiantys specialistai susiduria ir su problemomis. Dalis elektros tinklų nėra tam pritaikyti, o įvadai – per silpni. Kai kur įrengti įkrovimo stotelę galimybės yra ribotos arba tai padaryti yra per brangu.
„Mūsų infrastruktūra nebuvo sukurta elektromobiliams įkrauti, todėl jos pralaidumas yra mažesnis nei būtų reikalingas norint gatvėse turėti tūkstančius stotelių. Tai yra viena iš priežasčių, todėl stotelių, ypač senamiesčio zonoje ar senesniuose rajonuose, neatsiranda tiek daug“, – aiškino S. Stankus.
Naujausi komentarai