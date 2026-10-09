Dėl Lietuvoje statomos gamyklos – politikų įspėjimas

Artilerijos sviedinių gamyklos statybos Baisogaloje vyksta intensyviai, tačiau kada darbai bus baigti, gyventojai girdėjo skirtingas prognozes.
„Iki kitų metų pradžios, kiek žinau“, – kalbėjo vietos gyventoja.
Kita gyventoja teigė girdėjusi, kad gamykla pradės veikti 2027 metais.
Projekto įgyvendinimo terminai iš tiesų keitėsi ne kartą. Dar 2024 metų pabaigoje, pasirašant sutartis, tikėtasi, kad gamyba prasidės jau šių metų viduryje.
Pernai lapkritį per oficialią statybų pradžios ceremoniją terminas buvo patikslintas. Tuomet skelbta, kad gamykla veiklą pradės šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje.
Naujausia rugsėjį paskelbta informacija rodo, kad gamyklos veiklos pradžia numatoma kitų metų pirmąjį pusmetį.
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Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariams tokie terminų nukėlimai kelia nepasitenkinimą.
„Dar vienas įrodymas, kad biurokratija kartais gali būti grėsme nacionaliniam saugumui“, – pareiškė NSGK pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas.
Šiam strategiškai svarbiam investiciniam projektui suteiktas vadinamasis žaliasis koridorius, leidžiantis statybos darbus pradėti dar negavus statybos leidimo.
Vis dėlto iki statybų pabaigos jį gauti privaloma. Be šio dokumento gamykloje nebus galima pradėti artilerijos sviedinių gamybos. Tiesa, kada leidimas bus išduotas, kol kas neaišku.
Dalis politikų įsitikinę, kad projektą stabdo biurokratinės procedūros. Šiuo metu vis dar laukiama poveikio aplinkai vertinimo, o vėliau numatytos derinimo su visuomene procedūros.
„Lyg ir atidarome duris, strategiškai visiems svarbus projektas, o biurokratine ranka, procesą lėtiname“, – kritikavo L. Kasčiūnas.
Politikų nuomone, galimi vėlavimai siunčia neigiamą žinią ir potencialiems užsienio investuotojams. Net ir pasiekus susitarimus dėl strategiškai svarbių projektų, vėliau Lietuvoje gali kilti sunkumų juos įgyvendinant.
„Tai strategiškai svarbi gamykla, o vėliau užmirštame apie tai, nes kažkokie leidimai, trikdžiai neleidžia mums įgyvendinti svarbaus projekto“, – kalbėjo NSGK narys Dainius Gaižauskas.
Vis dėlto ne visi politikai situaciją vertina taip kritiškai.
„Galbūt ten yra kokių nukrypimų ar trikdžių, bet jie šiai dienai nėra žinomi. Matyt, tai yra tiesiog darbiniai reikalai ir nėra tokio esminio vėlavimo ar panašiai“, – teigė NSGK pirmininkas Rimantas Sinkevičius.
Opozicija įsitikinusi, kad gamyklos projektas buvo iškilmingai pristatytas, tačiau dabar jam trūksta tinkamos priežiūros.
Pasak L. Kasčiūno, vien supaprastintos statybų procedūros nepakanka. Esą svarbu užtikrinti, kad projektas būtų nuolat stebimas aukščiausiu Vyriausybės lygmeniu.
„Turi būti iš Vyriausybės ne tik žalias koridorius, kurį mes ir pasiūlėme, bet ir labai aiški priežiūra šalia premjero, kuris darytų viską, kad tas procesas vyktų kuo sklandžiau“, – pabrėžė L. Kasčiūnas.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruožtu pažadėjo į situaciją pasigilinti, tačiau pripažino kol kas apie galimas problemas neturintis informacijos.
„Tikrai kol kas nežinau situacijos detalių, man čia yra kažkas naujo“, – sakė jis.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pripažino, kad kai kurios procedūros vis dar užtrunka ilgiau, nei galėtų.
„Taip, yra procedūros, kurios, mano manymu, vis dar užtrunka tiek, kiek gal ir neturėtų užtrukti. Aplinkos ministerijai klausimas žinomas. Irgi pozityviai žiūri į investicijas, mano akimis“, – aiškino politikas.
Vladislavas Kondratovičius prieš metus, dar eidamas vidaus reikalų ministro pareigas, pats dalyvavo oficialioje gamyklos statybų pradžios ceremonijoje.
Dabar Aplinkos ministerijos kanclerio pareigas einantis V. Kondratovičius tikino, kad poveikio aplinkai vertinimas neužtruko per ilgai ir procedūros vyksta pagal numatytus terminus.
„Telpame į rėmus, o iš institucijų pastabų nebuvo. Vadinasi, ataskaita pakankamai tvarkingai parengta. Aišku, buvo klausimų iš visuomenės“, – komentavo pašnekovas.
Daugiau informacijos apie projekto eigą valdžios atstovai neatskleidė, motyvuodami jos konfidencialumu.
Planuojama, kad Baisogaloje statomoje artilerijos šaudmenų gamykloje dirbs apie 150 žmonių. Per metus čia numatoma pagaminti iki 75 tūkst. sviedinių.
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