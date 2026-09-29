„Depo“ skirtas įspėjimas dėl apsaugininko priekabių prie pirkėjo su negalia

Prekybos centrą valdančiai įmonei buvo skirtas įspėjimas.
Kaip skunde nurodė pareiškėjas, apsipirkęs Vilniuje, Ukmergės gatvėje esančiame „Depo“, jis paprašė galimybės už prekes atsiskaityti pirmumo tvarka. Žmogus paaiškino, kad dėl sveikatos būklės jam yra fiziškai sunku laukti ilgose eilėse, be to, jį lydėjo sūnus su psichosocialine negalia.
Tačiau, pareiškėjo teigimu, jiems buvo griežtai liepta stoti į eilės galą arba ieškoti kitos kasos. Vyras pabrėžė, kad apsaugos darbuotojas su juo kalbėjo grubiai, dėl to žmogus pasijautė pažemintas.
Pareiškėjui pasakius, kad dėl tokio elgesio jis kreipsis į prekybos centro administraciją, apsaugos darbuotojas atsakė: „Rašyk, nieko čia neišgąsdinsi.“
Paprašius iškviesti parduotuvės vedėją, anot pareiškėjo, apsauginis tai padaryti atsisakė ir pareiškė „Niekas čia tau nieko nekvies“, apsisuko ir nuėjo.
Tarnybai kreipusis į bendrovę „Depo DIY LT“, ši pripažino, kad pareiškėjui buvo neleista už prekes susimokėti be eilės, bet pabrėžė, kad jų duomenimis, apsaugos darbuotojas paneigė elgęsis ar kalbėjęs netinkamai.
Visgi, pasak įmonės, apsaugininkui buvo priminta apie mandagaus elgesio su pirkėjais svarbą.
Anot lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, tyrimo metu buvo nustatyta, kad prekybos centro apsaugininko bendravimas buvo netinkamas
„Tokiu elgesiu, tiesiogiai susijusiu su pareiškėjo negalia, buvo sudaryta žeminanti ir žeidžianti aplinka, o tai vertinama kaip priekabiavimas“, – pranešime cituojama kontrolierė.
Pasak B. Sabatauskaitės, nors paslaugų teikėjai neprivalo visais atvejais suteikti žmonėms su negalia pirmenybės aptarnaujant, tai neatleidžia nuo pareigos elgtis mandagiai ir pagarbiai.
„Be to, ir suteikta galimybė atsiskaityti nelaukiant bendroje eilėje nebūtų laikoma neteisėta privilegija. Priešingai – atsižvelgiant į didesnį pirkėjų su negalia pažeidžiamumą, tai būtų vertinama kaip viena iš lygiateisiškumo užtikrinimo priemonių. Tad rekomendavome prekybos tinklui apsvarstyti būtent tokiu būdu patobulinti aptarnavimo tvarką, taip pat organizuoti papildomus mokymus darbuotojams“, – sakė ji.
Tarnyba UAB „Depo DIY LT“ pripažino pažeidusia Lygių galimybių įstatymą, bendrovei buvo skirtas įspėjimas dėl priekabiavimo negalios pagrindu.
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