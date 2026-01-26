Dosniausi darbdaviai: didžiausią vidutinę algą gruodį mokėjo „Amic Energy Management“

2016 metais įsteigta „Amic Energy Management“ kontroliuoja „Amic“ antrinę bendrovę „Amic Lietuva“ (buvusią „Lukoil Baltiją“), kuri degalinių tinklui „Viada“ nuomoja 69 degalines, taip valdo „Amic“ įmones Latvijoje, Lenkijoje ir Ukrainoje.
Registrų centro duomenimis, jai vadovauja verslininkas Ivanas Paleičikas, kurio šeimai priklauso viena didžiausių Lietuvoje degalinių tinklų valdytojų „Viada LT“.
Antroje vietoje buvo didmeninės prekybos elektros kabeliais bendrovė „TT Cables Nordic“, kurios septyni darbuotojai vidutiniškai gavo po 37,9 tūkst. eurų, trečią – Latvijos kapitalo vėjo parkų plėtotoja „Utilitas Wind“, kurios šeši žmonės uždirbo po 30,2 tūkst. eurų.
Renginių organizatorė „Korektus“ keturiems darbuotojams mokėjo po 27,9 tūkst. eurų, lietuviško kapitalo tarptautinė grupė „Modus grupė“ 10 žmonių – po 26,9 tūkst. eurų, o vienos didžiausių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių Baltijos šalyse „Akola group“ valdomo Latvijos paukštyno „Kekava“ šešiems Lietuvoje įdarbintiems asmenims – 24,9 tūkst. eurų.
Vokietijos technologijų koncerno „Siemens“ bendrovės „Siemens Energy“ filiale dirbę devyni žmonės vidutiniškai gavo po 24,6 tūkst. eurų, mokymų įmonės „Ateities pamoka“ 24 darbuotojai – po 23,5 tūkst. eurų, Lietuvos informacinių technologijų (IT) bendrovės „WhiteBit“ 20 darbuotojų – po 22,2 tūkst. eurų, neformalių psichologijos studijų organizatorės „Psichologijos akademija“ penki įdarbinti asmenys – po 21,6 tūkst. eurų.
Tuo metu didžiausia atlyginimų mediana visą ir ne visą gruodį dirbusiems žmonėms buvo Vokietijos statybinių medžiagų gamybos koncerno „Knauf“ Lietuvos įmonėje (22 darbuotojai) – 11,6 tūkst. eurų. Po jos sekė prekybos ir inžinerijos bendrovė „Tenko Baltic“ (23) su 10,4 tūkst. eurų ir projektavimo įmonė Energetikos projektavimo institutas (46) bei žaidimų kūrėja „Belka Games“ (45) – po maždaug 10,2 tūkst. eurų.
IT įmonės „Gritmind LT“ 54 darbuotojų mediana praėjusį mėnesį siekė 9,9 tūkst. eurų, didmeninės prekybos pramoniniais šaldymo įrenginiais bendrovės „GEA Baltics“ (38) ir telekomunikacijos įmonės Mobiliųjų sprendimų centras (23) – po 9,8 tūkst. eurų, investicijų bendrovėje „Orion Securities“ (39) – po 9,6 tūkst. eurų.
Tarptautinės kreditų valdymo grupės „Intrum Oy“ Lietuvos filiale gruodį 22 dirbusių žmonių algų mediana bei Vokietijos „Siemens“ bendrovės „Siemens Osakeyhtio“ filiale (24) – po 9,5 tūkst. eurų.
