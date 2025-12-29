Paskelbė dosniausius darbdavius: apie tokias algas daugeliui – tik pasvajoti

Informacinių technologijų įmonės „Portal Pro Holding“ penkių darbuotojų atlyginimų vidurkis siekė 20,2 tūkst. eurų, o pasaulinės kompiuterinės technikos gamintojos „Apple“ atstovybėje dirbančių 13 žmonių – 18,3 tūkst. eurų.
12 farmacijos įmonės „LT Biotech“ darbuotojų uždirbo vidutiniškai po 17,9 tūkst. eurų, elektronikos gamintojos „Samsung“ atstovybės 20 darbuotojų – po 17,6 tūkst. eurų.
Statybos bendrovė „Merko statyba“ 106 darbuotojams išmokėjo vidutiniškai po 15,6 tūkst. eurų, informacinių technologijų (IT) ir dirbtinio intelekto sprendimų įmonės „Palantir“ atstovybė 10 žmonių – po 15 tūkst. eurų, o nekilnojamojo turto įmonė „Force Palace“ dviem darbuotojams – po13,9 tūkst. eurų.
Medicinos technologijų įmonė „Medical Score“ (98 darbuotojai) išmokėjo vidutiniškai po 13,6 tūkst. eurų, o krovinių vežimo ir logistikos grupės „Girteka Group“ to paties pavadinimo valdymo įmonė (6) – 12,4 tūkst. eurų.
Tuo metu didžiausia atlyginimų mediana visą ir ne visą lapkritį dirbusiems žmonėms buvo skrydžių valdymo bendrovėje „Oro navigacija“ (313 darbuotojų) – 9,9 tūkst. eurų. Po jos sekė telekomunikacijų įmonė „Lifodas“ (106) su 9 tūkst. eurų bei „Tesonet“ grupės įmonė „Tesonet Global“ (22) ir IT įmonė „Cast AI“ (77) – po 8 tūkst. eurų.
Buvusios „Orlen Lietuvos“ gamyklos modernizavimo projekto generalinės rangovės įmonės „Petrofac International“ 90 darbuotojų mediana praėjusį mėnesį siekė 7,7 tūkst. eurų, e. parduotuvių paslaugų teikėjos „Shopify Lithuania“ 22 darbuotojų – 7,6 tūkst. eurų, britų elektroninių pinigų įstaigos „Tide Platform“ filialo 40 žmonių – 7,5 tūkst. eurų.
Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos (42 darbuotojai) atlyginimų mediana siekė 7,1 tūkst. eurų, tarptautinės IT įmonės „Architus Systems Lithuania“ (46) – 7 tūkst. eurų, programavimo įmonės „Ubiquiti“ (45) – 6,9 tūkst. eurų.
(be temos)