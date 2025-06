Ekspertų įžvalgos apie butų pasirinkimą Kaune – miesto centras prieš užmiestį: pirkėjų pasirinkimai

„Šiuolaikinis pirkėjas būstą renkasi ne pagal griežtą kainą už kvadratinį metrą, bet pagal tai, ką už ją gauna – ir emociškai, ir praktiškai. Tačiau žmonės yra skirtingi ir vertina skirtingus dalykus. Tai labai aiškiai matome įgyvendindami savo projektus – „Kaunoramą“ miesto centre ir „Namučius“ Kauno rajone, Jonučių gyvenvietėje“, – pasakojo NT vystytojo „Formo“ vadovas Tadas Galminas.

Jam pritaria ir nekilnojamojo turto agentūros „Ober-Haus“ Kauno biuro vadovas Svajūnas Šarauskas. Pasak jo šiuolaikinis būsto pirkėjas nebėra vien kaina besivadovaujantis klientas – gyvenimo kokybės aspektas tampa vis svarbesnis: „Rinkdamiesi tarp miesto centro ir užmiesčio, pirkėjai šiandien dažnai sprendžia ne tik apie kainą, bet ir apie savo gyvenimo tempą bei prioritetus: ar svarbesnis yra judrumas ir miesto pulsas, ar erdvė, gamta ir privatumas.“

„Ober-Haus“ duomenimis, pirmąjį šių metų ketvirtį Kaune naujos statybos butų kainos vidutiniškai siekė 2800-3400 eurų už kvadratinį metrą centre ir 1900-2150 eurų už kvadratinį metrą užmiestyje.

Tačiau šis kainų skirtumas nebūtinai reiškia geresnę ar blogesnę gyvenimo kokybę ir investicinę grąžą – tiesiog skirtingą jų generavimo būdą.

Užmiesčio privalumai: komfortas ir finansinė logika

NT rinkos ekspertai sako, kad vis daugiau žmonių renkasi gyventi už Kauno ribų, kur būsto kainos patrauklesnės, o gyvenimo kokybė dažnai aukštesnė. Šiuolaikiniai užmiesčio projektai jau nėra kompromisas – tai sąmoningas pirkėjų pasirinkimas, ieškant privalumų, kurių būstas mieste suteikti negali.

„Dar prieš keletą metų gyvenimas už Kauno ribų dažnai buvo vertinamas kaip tarpinė stotelė – laikinas variantas, kol finansinės galimybės leis grįžti į miestą. Tačiau „Namučių“ tipo projektai šį požiūrį sparčiai keičia, nes siūlo tokį gyvenimo lygį, kuris kai kuriais atžvilgiais lenkia gyvenimą miesto centre. Tokie naujos statybos kvartalai išsiskiria erdviomis žaliosiomis zonomis, vaikų žaidimų aikštelėmis, parkavimo vietomis“, – vardijo „Ober-Haus“ Kauno biuro vadovas S. Šarauskas.

Pasak jo, žemesnė pradinė kaina už butą užmiestyje taip pat nereiškia didesnių gyvenimo išlaidų. Nors užmiestyje gali tekti daugiau lėšų skirti transportui, mažesnės komunalinės išlaidos ir didesnis gyvenimo komfortas dažnai kompensuoja šias išlaidas.

„Formo“ vadovas T. Galminas akcentuoja, kad butų naujuose užmiesčio kvartaluose pirkėjai už savo pinigus gauna ne tik daugiau kvadratinių metrų, bet ir daugiau erdvės ir privatumo, aukštos energetinės klasės garantuojamas mažas būsto išlaikymo išlaidas, tylą ir gamtos apsuptį.

Be to, tokie kvartalai kaip „Namučiai“ yra ypač patrauklūs jaunoms šeimoms, kurios pirkdamos būstą Kauno rajone gali pasinaudoti valstybės paramą. Ilgainiui ima formuotis bendruomenės, šalia dygti prekybos centrai, vaikų darželiai, mokyklos, tad tokie modernūs kvartalai būtiniausią infrastruktūrą turėti šalia namų, o miesto centrą pasiekti per 20 minučių.

T. Galminas taip pat pažymi, kad naujos statybos būstas užmiestyje yra patrauklus ir ilgalaikės investicijos požiūriu, kadangi ilgai nereikalaus renovacijos. Be to, Kauno rajone būsto nuomos verslo liudijimas kainuoja daugiau nei dešimt kartų pigiau negu mieste, o tai reiškia didesnę investicinę grąžą, jei būstas perkamas nuomai.

„Todėl komfortiškas būstas už miesto ribų vis labiau vertinamas. Juolab kad tokie privalumai kaip grindinis šildymas, oro kondicionavimas ir vėdinimas, elektromobilių pakrovimo stotelės, langai iki žemės, uždari kiemeliai – jau ne prabanga, o standartas“, – teigėa „Namučių“ projektą įgyvendinančios bendrovės vadovas.

Miesto centro magnetizmas

Kita vertus, Kauno centras taip pat išlaiko stiprų magnetizmą. Ypač augant „premium“ segmento būstų pasiūlai, kurią suteikia tokie projektai, kaip A. Juozapavičiaus prospekte kylantys „Kaunoramos“ dangoraižiai, butų pirkėjus viliojantys ne tik pro langus atsiveriančiais miesto vaizdais ar lokacija, leidžiančia per kelias minutes nueiti į koncertą, kino seansą ar mėgstamą kavinę, bet ilgalaikiu investiciniu potencialu, nenusileidžiančiu ir Vilniui.

„Kaunorama“ – vienas iš nedaugelio projektų, sugebančių pasiūlyti šiuos elementus vienu metu. Būtent todėl, dar neprasidėjus trečiojo etapo statyboms, reikšminga dalis butų jau rezervuota. Pasak T. Galmino, ypač didelio pirkėjų susidomėjimo sulaukė viršutinių aukštų apartamentai, iš kurių atsiveria vaizdas į Kauno miestą ir jį supančią gamtą.

„Ober-Haus“ Kauno biuro vadovas S. Šarauskas sako, kad nepaisant didesnė kainos, būstai Kauno centre išlaiko konkurencingumą ne tik dėl prestižo, bet ir dėl paprastesnės kasdienybės.

„Šiuolaikiniame skubančiame pasaulyje gyventojai nori lengvai planuoti savo laiką – turėti galimybę dirbti, ilsėtis, mokytis ir pramogauti neišvykstant iš centrinės miesto dalies. Toks požiūris būstą centre daro ne prabanga, o racionaliu pasirinkimu“, – sakė S. Šarauskas.

Be to, palyginti su Vilniumi, Kauno centrinėje dalyje naujos statybos „premium“ segmento būstai vis dar išlaiko santykinai žemesnį kainų lygį. Pavyzdžiui, „Kaunoramoje“ jis siekia iki 4000 eurų už kvadratinį metrą, kai sostinėje analogiški projektai dažnai viršija 7000 eurų ribą. Tai reiškia, kad investuotojai čia vis dar turi galimybę įsigyti aukštos vertės objektus už konkurencingą kainą, o vertės augimo potencialas sostinei ne tik nenusileidžia, bet galbūt ją ir pranoksta.

„Projekto sėkmę lemia ir jo strateginė vieta – iki miesto centro ar „Žalgirio“ arenos galima nukakti pėsčiomis, o tuo pat metu gyventojai turi galimybę mėgautis gamtos artumu bei ramybe, kurią suteikia šalia esanti Nemuno pakrantė. Aukštos statybos kokybės, pažangūs technologiniai sprendimai, išmanūs energijos taupymo sprendimai ir funkcionalus išplanavimas tampa standartu, o ne išimtimi. Visa tai kuria „Kaunoramos“ projekto pridėtinę vertę tiek būsto gyvenimui ieškantiems pirkėjams, tiek investuotojams“, – pažymėjo „Formo“ vadovas T. Galminas.