Elektroninė prekyba keičiasi: pirkėjai grąžina iki pusės prekių

Koks lietuviškų interneto parduotuvių požiūris į tokius mokesčius ir ar jų galima tikėtis Lietuvoje, aiškino „Pigu.lt“ įkūrėjas ir vadovas Dainius Liulys.
– Pone Dainiau, dažniausiai pirkdami internetinėse parduotuvėse tam tikras prekes arba pasiekę tam tikrą krepšelio sumą pirkėjai gauna nemokamą pristatymą. Kodėl?
– Tai yra vienas iš įrankių pardavėjams paskatinti pirkimus. Viena vertus, tai padeda pritraukti klientą. Kita vertus, kai pirkėjas užsisako brangesnę prekę arba kelias prekes viename krepšelyje, pardavėjui atsiranda daugiau pajamų, iš kurių galima padengti pristatymo kaštus klientui.
– Kaip dėl grąžinimo – ar Lietuvoje jis mokamas, ar nemokamas?
– Tai priklauso nuo prekių kategorijos. Pagal taisykles pirkėjas turi turėti galimybę atsisakyti pirkimo internetu, nepatirdamas papildomų kaštų, išskyrus pačius grąžinimo kaštus. Jei tai smulkesnė prekė, kurią galima grąžinti pigesniu būdu, pirkėjui leidžiama naudoti tą pigesnį būdą. Jei prekė didesnė ar sunkesnė, ir pirkėjui sudėtinga ją grąžinti, tuomet pardavėjas turi pats ją pasiimti.
– O jūsų parduotuvėje – ar visoms prekėms taikomas nemokamas grąžinimas?
– Taip, visoms savo prekėms taikome nemokamą grąžinimą. Norime, kad klientams apsipirkimas internetu būtų lengvas ir patogus. Jei reikia, atsiunčiame kurjerį, o jeigu žmogui patogiau – galima prekę atvežti į artimiausią mūsų parduotuvę.
– Ar pastebite, kad pirkėjai užsisako daugiau prekių, kad galėtų jas pasimatuoti namuose, o paskui grąžina?
– Tai labai priklauso nuo prekių kategorijos. Žaislai, technika, elektronika – šias prekes žmonės dažniausiai perka žinodami, ko reikia. O drabužių kategorijoje pasaulinė tendencija aiški: žmonės į krepšelį dedasi kelis modelius, kelias spalvas, matuojasi namuose, ir tai, kas netinka – grąžina. Drabužių pardavėjams grąžinimai dažnai siekia 40–50 procentų visų pirkinių.
– Kai kurie pasauliniai drabužių prekių ženklai jau taiko kelių eurų grąžinimo mokestį. Ar tokia praktika gali ateiti ir į Lietuvą?
– Pagal savo pardavimų duomenis mes tokios būtinybės nematome ir grąžinimą paliekame nemokamą. Tačiau drabužių pardavėjams tai tikrai yra dideli kaštai. Kita vertus, jų antkainiai irgi didesni.
Naujausi komentarai