ESO skaičiuoja po audros vis dar likusius be elektros klientus

Ji ELTAI nurodė, kad absoliuti dauguma elektros vis dar neturinčių klientų yra Zarasų rajono savivaldybėje. ESO tikisi elektros tiekimo atkūrimo darbus užbaigti penktadienį iki pietų.
R. Juodkienės teigimu, bendrovė taip pat jau sulaukė daugiau kaip 7 tūkst. gyventojų prašymų atlyginti dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo patirtus tiesioginius nuostolius.
Supaprastinta tvarka dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo į ESO gali kreiptis privatūs klientai, kuriems elektros tiekimas po audros buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas.
Klientams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3–6 paras, gali būti kompensuojama iki 220 eurų, per 7–13 parų – iki 440 eurų, o elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ir daugiau parų – iki 660 eurų tiesioginių nuostolių.
Kompensacija už tiesioginius nuostolius bus mokama atskirai nuo kompensacijos už nustatyto elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Pastarąją išmoką gaus visi ESO klientai – tiek privatūs, tiek verslo – kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ji bus apskaičiuojama automatiškai, todėl dėl jos kreiptis nereikia.
Abi išmokos skaičiuojamos ir mokamos atskirai, viena išmoka nemažins kitos.
ELTA primena, kad rugpjūčio 22 d. Lietuvą užklupusios audros piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. ESO klientų.
Dėl stichijos padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių Vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
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