„Fegda“ taisys broką: iš naujo ties kelio atkarpą į poligoną

Šią savaitę patvirtintas į Rūdninkų karinį poligoną vedančio kelio defektų sutvarkymo projektas bei darbų atlikimo grafikas. Pagal jį „Fegda“ sustiprins kelio pagrindus ir paklos 4,35 km ilgio naujos viršutinės kelio konstrukcijos betono dangą, penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Iki šiol „Fegdai“ leista atlikti paruošiamuosius statybos darbus, todėl, perdavus statinio projektą, statybos darbai, KAM teigimu, prasidės nedelsiant.
Anot ministerijos, projektas parengtas remiantis ekspertų rekomendacijomis, jo ekspertizę atliko nepriklausomas ekspertizės rangovas, suderintas su Infrastruktūros valdymo agentūra bei Lietuvos kariuomene ir pateiktas rangovui.
„Statybos darbai pradedami nedelsiant pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. Rangovo įsipareigojimai nesikeičia ir jis turi užtikrinti tiek iškeltus techninius reikalavimus, tiek atitikti Lietuvos ir sąjungininkų kariuomenės poreikius“, – apsilankęs Rūdninkų poligone sakė krašto apsaugos ministro patarėjas Donatas Latkauskas.
Pagal patvirtintą projektą numatyta, kad turi būti įgyvendintas viso privažiuojamojo kelio ruožo 4,35 km kelio pagrindų sustiprinimas ir naujos važiuojamosios kelio dalies – viršutinės kelio konstrukcijos betono dangos įrengimas, kelio priklausinių sutvarkymas užtikrinant patogų ir nepertraukiamą transporto judėjimą, konstrukcijos ilgaamžiškumą bei aplinkos apsaugą.
Statybos darbai turi būti baigti iki šių metų pabaigos. Jie visi atliekami bendrovės lėšomis.
Rūdninkų poligone vystoma Vokietijos brigadai skirta karinė infrastruktūra.
BNS rašė, kad „Fegda“ į Rūdninkų poligoną dar 2023 metais nutiesė gelžbetonio kelią, tačiau darbai atlikti su defektais. Pernai lapkričio pabaigoje įmonė su ministerijos Infrastruktūros valdymo agentūra ir Lietuvos kariuomene susitarė, kad pagal nepriklausomos ekspertizės rekomendacijas pašalins defektus arba savo lėšomis nuties naują kelią.
Naujausi komentarai