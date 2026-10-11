Ginčai su verslininkais vis dažniau pasiekia antstolius: išieškomos sumos nustebins

VVTAT duomenimis, pernai buvo išnagrinėta 10,02 tūkst. vartojimo ginčų, kurių bendra vertė viršijo 3,1 mln. eurų. 61 proc. atvejų vartotojų reikalavimai buvo patenkinti visiškai, dar 5 proc. – iš dalies.
Apie 90 proc. 2023–2025 metais antstoliams perduotų VVTAT sprendimų buvo susiję su pinigų išieškojimu. 2025 m. daugiau kaip pusė tokių reikalavimų neviršijo 500 eurų, o beveik kas penktas buvo mažesnis nei 100 eurų.
2023–2025 m. didžiausias antstoliui perduotas piniginis reikalavimas siekė 90 tūkst. eurų, o mažiausias – 3,10 euro.
2023–2025 m. antstoliai užbaigė 1,3 tūkst. bylų, susijusių su VVTAT sprendimais. Daugiau kaip pusė jų – 700 – buvo užbaigtos visiškai įvykdžius kreditorių reikalavimus. 2025 m. tokių bylų buvo 42 proc. daugiau nei 2023 m. – jų skaičius išaugo nuo 194 iki 275.
Nemaža dalis sprendimų įvykdomi gana greitai. Beveik keturi iš penkių sprendimų pernai buvo visiškai įvykdyti per tris mėnesius, maždaug pusė – 38 dienas.
VVTAT sprendimas įsigalioja, jei per 30 dienų nuo jo priėmimo nė viena ginčo šalis nesikreipia į teismą. Jei verslininkas nevykdo VVTAT sprendimo geranoriškai, vartotojas gali kreiptis į antstolį.
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