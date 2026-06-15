Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius

Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiama užsakymų, pirmiausia iš Lietuvos kariuomenės, kuri šias kulkas pirmoji išbandė praėjusią savaitę bei taip užbaigė nuo vasario trukusius bandymus.
„Giraitės ginkluotės gamykla pristato naujus inovatyvius produktus, plečia gamybą“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
„Eilėje laukia Čekijos, Estijos, Belgijos, Izraelio karinės struktūros. Tikimės pakankamai didelio susidomėjimo, (...) o toliau gavus užsakymus pradėti pramoninę gamybą“, – žurnalistams kalbėjo gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas.
Kasmet tikimasi pagaminti apie 5 mln. vienetų šovinių – tai sudarytų apie dešimtadalį visos įmonės gamybos – ir gauti apie 10 mln. eurų metinių pajamų.
M. Kurausko teigimu, šovinių koncepciją gamykla pristatė pernai spalį remiantis Ukrainos patirtimi. Gruodį amunicijos prototipai išbandyti balistinėje įmonės laboratorijoje, o šiemet vasarį – kariniame poligone su tikrais dronais.
Pasak gamyklos vadovo, Lietuvos kariai šovinius išsibandė ir teigiamai įvertino praėjusią savaitę, todėl tikimasi, kad netrukus jų užsakys ir šalies kariuomenė.
„Jų pagrindinis tikslas – individuali kario apsauga mūšio lauke. Šovinys leidžia turėti atskirą šovinių dėtuvę ir esant grėsmei neutralizuoti droną“, – aiškino M. Kurauskas.
„Labai viliuosi, kad Lietuvos kariuomenė neužstrigs viešųjų pirkimų pinklėse ir bus viena iš pirmųjų, kuri užsisakys šiuos šovinius karių apmokymui ir rezervų didinimui“, – pridūrė jis.
Šoviniai skirti standartiniams 5,56 mm ir 7,62 mm NATO ginklams, jie efektyviai veikia 50–100 metrų atstumu.
Vieno šovinio kaina siekia du eurus, kario dėtuvėje jų tilptų trisdešimt.
M. Kurauskas taip pat teigė, kad Giraitės gamykla kalbasi su Danijos gynybos pramone dėl galimybių naudoti šovinius dronuose, skirtuose numušti kitus dronus.
Plečia gamybą
Kaip rašė BNS, šiemet sausį Giraitės gamykloje pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės ir sujungimo į vieną juostą sistemos, o kovą įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdies formavimo presai, leidę gamyklai pačiai pasigaminti reikalingas kulkas.
Įmonė taip pat ruošiasi antros šovinių gamybos linijos statybai, į kurią investuos apie 26 mln. eurų.
Be to, amerikiečių gynybos pramonės milžinė „Northrop Grumman“ su Norvegijos amunicijos gamintoja NAMMO gamykloje ketina gaminti vidutinio kalibro šaudmenis.
(be temos)