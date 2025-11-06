GMPT parką papildys nauji automobiliai

Pranešama, kad tarnyba pasirašė sutartį dėl minėtų automobilių įsigijimo su viešojo pirkimo laimėtoja, bendrove „Autojuta“.
GMPT generalinis direktorius Donatas Paliulionis tikina, kad 60 naujų automobilių leis atnaujinti apie penktadalį viso valdomo autoparko ir prisidės prie geresnių darbo sąlygų darbuotojams, savalaikio reagavimo į pagalbos prašymus.
„Šiai dienai tarnyba savo veikloje naudoja per 300 specializuotų automobilių, tad 60 automobilių papildymas itin atjaunins tiek vidutinį automobilių amžių, tiek sumažins vidutinę ridą, sumažės ir remontų poreikis. Automobiliai bus paskirstyti visoje Lietuvoje, tad pokyčius pajaus tiek GMPT darbuotojai, tiek pacientai, gerinant darbo sąlygas ir reagavimo laiką“, – GMPT pranešime cituojamas D. Paliulionis.
Planuojama, kad pirmieji 10 automobilių tarnybą pasieks iki 2026 m. balandžio, likę 50 – iki kitų metų liepos mėnesio.
Tarptautinis viešasis pirkimas specializuotiems automobiliams įsigyti buvo paskelbtas šių metų vasario mėnesį. Jame dalyvavo 5 potencialūs tiekėjai, kurie buvo vertinami pagal kainos ir kokybės santykį.
Pagal nustatytus kriterijus, kaip pažymi GMPT, geriausią pasiūlymą pateikė bendrovė „Autojuta“. Bendra sutarties su bendrove vertė siekia 6,7 mln. eurų be PVM, įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos (ES) lėšomis.
