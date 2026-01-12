Grikšas dėl „Teltonikos“ puslaidininkių gamyklai būtino sklypo paskirties: bus pakeista

Edvinas Grikšas BNS tikino, kad šių teritorijų konversija yra vienas Ministrų kabineto prioritetų.
„Artimiausiais posėdžiais (bus patvirtinta – BNS). Prioritetinis klausimas tikrai ir ten dabar strigimų nėra. Pasitvirtinam ir tikrai judam su šiuo projektu“, – BNS sakė E. Grikšas, paklaustas, kada Vyriausybė pakeis sklypų paskirtį.
Kaip rašė BNS, procesui užtrukus ilgiau nei planuota, Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė nutarimo projektą, kurį patvirtinus „Teltonikai“ būtinų sklypų Svylos gatvėje paskirtis bus pakeista iš visuomeninės į pramonės ir sandėliavimo.
„Tai yra valstybei svarbus projektas ir nutarimo projektu kaip ir įsigalioja tada tas pakeitimas“, – sakė E. Grikšas.
Šioje teritorijoje ketinama plėtoti antrąjį valstybei svarbiu projektu pripažinto „Teltonika High-Tech Hill“ etapą – statyti puslaidininkių, galios modulių surinkimo, elektronikos komponentų gamyklas, dirbtinio intelekto duomenų centrą.
Pernai rugsėjį ministerija BNS informavo, jog paskirties keitimo procedūros jau baigiamos ir ji turėtų būti pakeista spalį.
Tuomet, atidarydamas keturias kitas „Teltonika High-Tech Hill“ gamyklas „Teltonikos“ įkūrėjas Arvydas Paukštys kalbėjo, jog antrojo etapo statybos galėtų prasidėti 2025-ųjų lapkritį.
Paklaustas, kodėl paskirties keitimo dokumentų parengimas užtruko, E. Grikšas aiškino, jog papildomo laiko reikalavo projekto derinimas su kitomis institucijomis, kurių buvo „tikrai ne dvi ir ne trys“.
„Prieš nutarimo projektą dar reikėjo atlikti bendro plano dalies pakeitimo derinimą su institucijomis, tai kėlė papildomą dar vieno dviejų mėnesių laikotarpį. Dabar tai visiškai prioritetinis sprendimas ir artimiausiu metu Vyriausybė patvirtins tam, kad galėtų toliau judėti procesas“, – kalbėjo ministras.
2024 metų pabaigoje sostinės administracijos direktorius Adomas Bužinskas savo ruožtu vylėsi, jog sprendimus dėl sklypo paskirties keitimo būtų realu priimti iki 2025 metų vasaros.
BNS rašė, kad pernai rugsėjį „Teltonika“ Liepkalnyje baigė 320 mln. eurų vertės keturių elektronikos gamyklų statybas – taip baigtas pirmasis „Teltonika High-Tech Hill“ parko plėtros etapas – šioje teritorijoje Vilniaus pašonėje iš viso veiks 10 gamyklų.
Numatoma, kad antruoju etapu ketinama pastatyti puslaidininkių, galios modulių surinkimo, elektronikos komponentų gamyklas, dirbtinio intelekto duomenų centrą.
2024 metų lapkritį A. Paukštys buvo pareiškęs, jog stabdo 3,5 mlrd. eurų vertės „Teltonika High-Tech Hill“ gamyklų parko statybas, susidūrus su biurokratinėmis kliūtimis gaunant gamybai būtiną elektros galią bei institucijoms nesugebant pakeisti puslaidininkių gamyklos sklypo paskirties į pramoninę.
Tuometinė Vyriausybė pažadėjo greitai išspręsti projektui kilusias problemas, kad jis tęstųsi.
Be 10 gamyklų, iki 2030-ųjų 55 hektarų ploto „Teltonika High-Tech Hill“ parke taip pat veiks tyrimų ir plėtros centras, dirbtinio intelekto duomenų centras.
