Gruodžio 4-ąją vyks didžiausia verslo bendruomenės šventė Kaune

Rūmai jau skelbia ir šio vakaro programą. Renginį ves Eglė Šantaraitė, skambės Kauno jaunimo simfoninio orkestro „Da Capo al Fine" ir solistų pasirodymas, vyks apdovanojimų ceremonija, netrūks ir staigmenų – vakaro svečius pasitiks specialus siurprizinis pasirodymas. Vėliau šventę pratęs grupė „Marabu", o vakaras baigsis bendravimu ir pabendravimo akimirkomis prie vaišių stalo.
Renginį organizuoja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – tai proga verslo bendruomenei susitikti neformalioje aplinkoje, pasidžiaugti bendrais rezultatais ir stiprinti ryšius su partneriais bei kolegomis.
Visą informaciją apie renginį, kainą ir registracijos sąlygas galima rasti chamber.lt puslapyje.
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