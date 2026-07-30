Grupiniame ieškinyje dėl duomenų vagystės iš Registrų centro bus reikalaujama bent 3,5 mln. eurų

Pasak jo, advokatų kontoros „Hub Legal“ parengtu ieškiniu kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5 tūkst. neturtinės žalos.
„Hub Legal“ vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas portalui sakė manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug trijų savaičių, prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1 tūkst. asmenų.
Pasak jo, siekiama neturtinės žalos atlyginimo – už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. Nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš Registrų centro.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
Naujausi komentarai