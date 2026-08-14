„Homanit Lietuva“ pranešė stabdanti gamybą, atleis 200 darbuotojų

Bendrovės akcininkės „Homann Holzwerkstoffe“ vadovybė sprendimą priėmė dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų, penktadienį pranešė bendrovė.
„Reaguodami į prastesnius nei tikėtasi pirmojo pusmečio veiklos rezultatus nusprendėme laikinai sustabdyti medienos plaušo plokštės gamybą „Homanit Lietuva“ įmonėje. Tai leis pakoreguoti grupės gamybos pajėgumus, kol rinka tvariai atsigaus. Dėl šių veiksmų bendrovė tikisi antrąjį metų pusmetį veiklos pradžios nuostolius sumažinti 5–6 mln. eurų, palyginti su pirmuoju pusmečiu“, – pranešime teigė bendrovės „Homann Holzwerkstoffe“ vadovas ir savininkas Fritzas Homannas (Fritsas Homanas).
Jo teigimu, gamyba nuo kitų metų pradžios stabdoma laikinai – nuo 12 iki 21 mėnesio. Dėl to bus nutraukta per 200 darbo sutarčių.
Pereinamuoju laikotarpiu, kol gamyba bus sustabdyta, įmonėje dirbs apie 20 darbuotojų. Šiuo metu įmonėje dirba 255 žmonės, rodo „Sodros“ duomenys.
Prastesnius rezultatus lėmė pasaulyje sumažėjusi baldų pramonės paklausa bei dėl Artimųjų Rytų konflikto smarkiai – vietomis daugiau kaip 50 proc. – išaugusios energijos, medienos, cheminių medžiagų bei transporto sąnaudos, kurios neigiamai veikė pirmojo pusmečio rezultatus, rašoma pranešime.
„Homanit Lietuvos“ generalinė direktorė Inga Urbonavičiūtė BNS teigė, kad gamybos atnaujinimą nulems baldų rinkos atsigavimas. Anot jos, jį galėtų paspartinti stabilesnė geopolitinė situacija.
„Gamybos stabdymą lėmė ne patirti nuostoliai, o užsakymų trūkumas“, – komentare BNS pabrėžė įmonės vadovė.
Ji tikino, kad gamyklos pardavimas šiuo metu nesvarstomas.
Bendruomenė: tai gera žinia
Pagirių bendruomenės „Medeina“ atstovė Milda Kirėjėva BNS teigė, kad gamybos sustabdymas yra gera žinia.
„Bet kuriuo atveju gamybos stabdymas jau yra gera žinia. Tai tikrai leis gyventojams lengviau atsikvėpt, nes tiek garsas, tiek kvapai pastaruoju metu tiesiog buvo neištveriami“, – BNS sakė M. Kirėjėva.
„Visų pirma tos gamyklos apskritai turėjo ten nebūti. Gera žinia, kad stabdo, būtų dar geriau, jeigu ji (gamykla – BNS) būtų išmontuojama“, – pridūrė ji.
M. Kirėjėva pabrėžė, kad bendruomenė savo reikalavimų neatsisako ir praėjusią savaitę aplinkos ministrei Ievai Andriulaitytei perdavė reikalavimų sąrašą: „Mes norim, kad teisės aktai būtų grąžinti į 2024 metus, kuomet vandenvietės teritorijoje tokia veikla buvo tiesiog negalima. Nuo šitų reikalavimų, kuriuos mes išdėstėm, mes tikrai neatsitraukiam.“
Kaip BNS teigė Ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja Dalia Vencevičienė, ministras apie darbuotojų atleidimą ir gamybos stabdymą buvo informuotas penktadienio rytą. Jis buvo susitikęs su F. Homannu.
Pasak D. Vencevičienės, ministras nuolat bendravo su įmone bei teiravosi, ar jai reikia valstybės pagalbos. Anot patarėjos, E. Grikšui buvo pasakyta, kad valstybės pagalba nespręstų iššūkių, kuriuos kelia rinka.
D. Vencevičienė pabrėžė, kad įmonė „visiškai neatsisveika“ su Lietuva, o sprendimus dėl tolesnės veiklos priims vėliau.
F. Homannas pernai gegužę teigė, kad gamykla Pagiriuose pelną uždirbti turėtų pradėti 2027 metais.
Daugiau nei 215 mln. eurų vertės gamykla šalia Vilniaus buvo didžiausia investicija Vokietijos įmonės istorijoje. Anksčiau skelbta, kad ji ketina pasiekti iki 310 tūkst. kubinių metrų metinės gamybos apimtis.
Pagirių bendruomenė anksčiau ne kartą kritikavo „Homanit Lietuvos“ veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai ne kartą piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė praėjusią savaitę žadėjo, kad patikrinimai gamykloje bus atliekami dažniau.
Kaip rašė BNS, vasarį protestavę gyventojai teigė, kad gamyklos skleidžiama tarša skatina pardavinėti turtą ir kraustytis gyventi kitur.
Tuometinė premjerė Inga Ruginienė teigė, kad už aplinkosaugą atsakingos institucijos turi aktyviau prižiūrėti gamyklos veiklą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) kovo 4 dieną konstatavo, kad gamyklos poveikis aplinkai įvertintas tinkamai, jos statyba ir eksploatacija atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus.
Sulaukę gyventojų skundų dėl iš „Homanit Lietuva“ gamyklos galimai į aplinką patekusio medžio plaušo, aplinkosaugininkai kovą buvo pradėję tyrimą. Bendrovė tuomet teigė, kad joks gamybinis incidentas neįvyko ir plaušas iš technologinio proceso nepasklido.
Birželio pradžioje Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) pradėjo kitą tyrimą dėl šalia Pagirių, Melekonyse, esančiame karjere sandėliuojamų „Homanit Lietuva“ pagamintų ir kitai įmonei parduotų medienos plokščių.
BNS rašė, kad pernai lapkritį užsikišus gamybos nuotekų surinkimo linijai ir pakilus surenkamo vandens kiekiui šuliniuose į aplinką pateko dalis nuotekų. Gruodį aplinkosaugininkai nustatė, kad bendrovė užteršė aplinką. Be to, pernai birželį fiksuotas incidentas, kai į aplinką pateko perteklinis plaušas.
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