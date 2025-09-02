 Į Lošimų ir žaidimų verslo asociaciją grįžo dvi „Tete-a-tete“ grupės įmonės

2025-09-02 16:48
BNS inf.

Į Nacionalinę lošimų ir žaidimų verslo asociaciją grįžo dvi „Tete-a-tete“ grupės įmonės, antradienį pranešė asociacija.

Į Lošimų ir žaidimų verslo asociaciją grįžo dvi „Tete-a-tete“ grupės įmonės / Asociatyvi Š. Mažeikos / BNS nuotr.

Jos narėmis tapo B kategorijos (apribotos socialinės rizikos) lošimo įrenginių salonus valdanti bendrovė „Tete-a-tete kazino“ ir jos akcininkė – lošimo įrangos importuotoja bei jos aptarnavimo įmonė „Tete-a-tete“.

„Jų sugrįžimas leis asociacijai atgaivinti kelias iniciatyvas ir imtis aktyviau skatinti Lietuvoje diegti Vakarų Europoje įprastą atsakingų lošimų koncepciją, kai neribotas azartas neleidžiamas, vartotojų išlaidavimas ribojamas, o nuotolinio lošimo ir neriboto azarto (bei statymų) galimybės yra ypač įdėmiai stebimos priežiūros institucijų“, – pranešime cituojamas asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius.

Šiuo metu 1994 metais įsteigta asociacija vienija penkis juridinius ir fizinius asmenis. „Tete-a-tete“ įmonės asociaciją buvo palikusios 2023 metais.

Lietuvoje veikia dar trys šios rinkos žaidėjus vienijančios organizacijos – Atsakingo lošimų verslo asociacija, Lietuvos lošimų verslo asociacija bei Lietuvos loterijų asociacija.

„Tete-a-tete“ kontroliuoja 13 fizinių asmenų, rodo Registrų centro duomenys.

Šiame straipsnyje:
Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija
Tete-a-tete
grupės įmonės

