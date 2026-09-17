į „Rheinmetall“ gamyklą investuos dar per 33 mln. eurų

„Epso-G“ akcininkė Energetikos ministerija ketvirtadienį pritarė valdybos pasiūlymui išleisti 33,6 mln. eurų vertės naują projekto dalininkės – jų valdomos įmonės „Epso-G Invest“ akcijų emisiją, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Epso-G“.
„Epso-G“ investuos 17,13 mln. eurų, o VIK'as – dar 16,46 mln. eurų.
Skirtumas tarp akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės (30,24 mln. eurų) bus mokamas į akcijų priedus, o likusia 3,36 mln. eurų suma bus padidintas „Epso-G Invest“ įstatinis kapitalas – nuo 7,4 mln. iki 10,76 mln. eurų. Vienos akcijos nominali vertė sieks 1 eurą, emisijos kaina – 10 eurų.
Pernai „Epso-G“ į „Epso-G Invest“ kapitalą investavo 18,64 mln. eurų, o pradiniame etape – 2024 metų gruodį – jos įnašas į 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos projektui skirtą bendrą įmonę „Rheinmetall Defence Lietuva“ siekė apie 36,5 mln. eurų.
Savo ruožtu „Valstybės investicinis kapitalas“ iki šių metų pabaigos ruošiasi išleisti naują 29,5 mln. eurų obligacijų emisiją, skirtą tolesniam „Rheinmetall“ projekto finansavimui. Pernai rugsėjį ji išplatino 25 mln. eurų vertės obligacijų, o iš viso į Baisogaloje kylančią gamyklą ji yra įsipareigojusi investuoti iki 71 mln. eurų.
„Epso-G“ priklauso 51 proc., o „Valstybės investiciniam kapitalui“ – 49 proc. bendrovės „Epso-G Invest“ akcijų. Pastaroji valdo 48 proc. „Rheinmetall“ projektą įgyvendinančios „Rheinmetall Defence Lietuvos“ akcijų – likę 51 proc. priklauso Vokietijos koncernui, 1 proc. – Finansų ministerijos kontroliuojamai Giraitės ginkluotės gamyklai.
„Rheinmetall“ kartu su „Epso-G Invest“ stato kelių šimtų milijonų eurų vertės artilerijos šaudmenų gamyklą Radviliškio rajone, šalia Baisogalos. Manoma, kad ji turėtų pradėti veikti apie 2027 metų vidurį.
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