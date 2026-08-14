„Ignitis gamyba“ diegia išmanius hidroelektrinių valdymo sprendimus

Platforma „Hydrogrid Insight“ planuos ir vėliau realiuoju laiku optimizuos gamybą, geriau išnaudos vandens resursus bei pajėgumus, penktadienį pranešė „Ignitis grupė“.
Kaip BNS nurodė grupės komunikacijos partnerė Rima Aukštuolytė, investicijų į platformą vertė neatskleidžiama.
Pasak „Ignitis gamybos“ sisteminių paslaugų vadovo Giedriaus Radvilos, sistemos transformacija reikalauja pažangių technologinių sprendimų.
„Šis sprendimas suteiks daugiau matomumo, analitikos ir automatizavimo galimybių, kurios būtinos veikiant šiuolaikinėje energetikos sistemoje ir elektros bei balansavimo paslaugų rinkoje“, – pranešime teigė G. Radvila.
Anot pranešimo, sprendimas bus integruotas su jau veikiančiomis elektrinių valdymo sistemomis.
Kruonio HAE ir Kauno HE bendra galia viršija 1 tūkst. megavatų (MW).
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